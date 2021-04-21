عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم

صدى البلد

أعلنت لجنة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القران الكريم (كاملا-نصفه-ثلثه -الخمس اجزاء الأولى من القرآن )والثقافة الإسلامية والأحاديث النبوية وذلك حتي يوم ١٠مايو ٢٠٢١.

 

ونوهت لجنة النشاط الثقافي انه يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة سرعة التوجه لرعاية الشباب الكليات لمعرفة الشروط والجوائز .

txt

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية


الجدير بالذكر أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بأن المركز وقع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتدريب والتنمية بحضور أحمد الشربينى رئيس مجلس إدارة المركز، وعلى ضوئه سيتم تنظيم كثير من الفعاليات والدورات وورش العمل داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وسهيل حمزة الامين العام المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور إسلام السعيد أنه سعيًا لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بإتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة للجميع وبجودة عالية، واستمرارًا للدور الرائد الذي يقوم به مركز تعليم الكبار في صقل المهارات التدريبية لرواد المركز ، محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، وتفعيلاً للدور المهم الذي تقوم به جامعة عين شمس في تبادل الخبرات وإتاحة سبل التعاون مع العديد من الجهات المشهود لها بالكفاءة داخل مصر وخارجها، ونظرًا لما تقوم به اتفاقات التعاون للارتقاء بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.

جامعة عين شمس والأحاديث النبوية

ترشيحاتنا

إسرائيل تحذر حزب الله من عواقب وخيمة

الجزار: الحكومة الليبية مهتمة بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان.. فيديو

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

أصبت بكورونا 3 مرات .. أسامة منير يكشف تفاصيل معاناته مع الفيروس

شادى محمد : لم أندم على مساندتي لمحمود طاهر ضد الخطيب ..فيديو

طارق الملا: توسيع نطاق وتطوير وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة مع ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

الصحة تُحذر : سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة الأعداد

شادى محمد : لم أندم على مساندتي لمحمود طاهر ضد الخطيب ..فيديو

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ