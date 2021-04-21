جامعة عين شمس تعلن عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم

أعلنت لجنة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القران الكريم (كاملا-نصفه-ثلثه -الخمس اجزاء الأولى من القرآن )والثقافة الإسلامية والأحاديث النبوية وذلك حتي يوم ١٠مايو ٢٠٢١.

ونوهت لجنة النشاط الثقافي انه يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة سرعة التوجه لرعاية الشباب الكليات لمعرفة الشروط والجوائز .



الجدير بالذكر أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بأن المركز وقع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتدريب والتنمية بحضور أحمد الشربينى رئيس مجلس إدارة المركز، وعلى ضوئه سيتم تنظيم كثير من الفعاليات والدورات وورش العمل داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وسهيل حمزة الامين العام المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور إسلام السعيد أنه سعيًا لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بإتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة للجميع وبجودة عالية، واستمرارًا للدور الرائد الذي يقوم به مركز تعليم الكبار في صقل المهارات التدريبية لرواد المركز ، محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، وتفعيلاً للدور المهم الذي تقوم به جامعة عين شمس في تبادل الخبرات وإتاحة سبل التعاون مع العديد من الجهات المشهود لها بالكفاءة داخل مصر وخارجها، ونظرًا لما تقوم به اتفاقات التعاون للارتقاء بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.