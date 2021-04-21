بمواصفات قوية .. جاجوار تكشف عن PACE BLACK الجديدة.. صور

كشفت شركة جاجوار الإنجليزية عن أحدث إصداراتها من داخل فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2021، وهي النسخة PACE BLACK و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، حيث ظهرت بإطلالة قوية تجمع بين الأداء الرياضي و الانطلاقة العصرية.

تتوفر إصدارات PACE BLACK بقدرات كهربائية عالية الأداء، مع نظام معلومات PIVI PRO، مما يساعد على استخدام الهواتف الذكية بسهولة فائقة، بجانب حزمة الرفاهية و أنظمة المعلومات، مع كمبيوتر رحلات يقوم بحساب عدد الكيلومترات و مستوى الشحن المطلوب.

كما يحتوي نظام PIVI PRO على شريحة متطورة تدعم شبكات الجيل الرابع، كما تدعم كلا من نظامي ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع عدة أنظمة متطورة لدعم البرمجيات المتصلة مع PACE BLACK.

و تتصل I PACE مع منصة شحن لاسلكي للهواتف مدعومة بمقوى إشارة ارسال، و ذلك لتغطية التطبيقات المستخدمة عبر شبكة الواي فاي، كما دعمت بمكيف هواء متطور يقوم بتنقية الشوائب بمقدار يبلغ 2.5 بيكو متر.

وتحتوي السيارة على باقة عالية من وسائل التحكم و الأمان و منها نظام مثبت السرعة التكيفي، و برنامج المحافظة على المسار، و أنظمة المكابح المتطورة، إلى جانب مستشعرات الحركة و التواصل، و كاميرات خاصة بمتابعة الطريق و للحصول على اصطفاف مثالي عبر برنامج الركن الذكي.

و تستمد PACE BLACK قوتها من قدرات كهربائية عالية الأداء، حيث تأتي بقوة قدرها 400 حصان، و 696 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بنوعين من المحركات الكهربائية على حدا كل محور، تم تصميمها بطريقة تكنولوجية توفر توازن قوي و أداء مميز لهذه النسخة، مع قدرات قوية في مدى و توقيت الشحن.

بالإضافة إلى التصميم الخارجي، و الذي يضم مصابيح اكثر عدوانية، و شبكات امامية سوداء من الكروم، و عجلات رياضية كبيرة الحجم، مع تصميم خلفي مميز.