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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمواصفات قوية .. جاجوار تكشف عن PACE BLACK الجديدة.. صور

بمواصفات قوية ..
بمواصفات قوية .. جاجوار تكشف عن PACE BLACK الجديدة| صور

كشفت شركة جاجوار الإنجليزية عن أحدث إصداراتها من داخل فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2021، وهي النسخة PACE BLACK و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، حيث ظهرت بإطلالة قوية تجمع بين الأداء الرياضي و الانطلاقة العصرية.

تتوفر إصدارات PACE BLACK بقدرات كهربائية عالية الأداء، مع نظام معلومات PIVI PRO، مما يساعد على استخدام الهواتف الذكية بسهولة فائقة، بجانب حزمة الرفاهية و أنظمة المعلومات، مع كمبيوتر رحلات يقوم بحساب عدد الكيلومترات و مستوى الشحن المطلوب.

 

كما يحتوي نظام PIVI PRO على شريحة متطورة تدعم شبكات الجيل الرابع، كما تدعم كلا من نظامي ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع عدة أنظمة متطورة لدعم البرمجيات المتصلة مع PACE BLACK.

و تتصل I PACE مع منصة شحن لاسلكي للهواتف مدعومة بمقوى إشارة ارسال، و ذلك لتغطية التطبيقات المستخدمة عبر شبكة الواي فاي، كما دعمت بمكيف هواء متطور يقوم بتنقية الشوائب بمقدار يبلغ 2.5 بيكو متر.

 

وتحتوي السيارة على باقة عالية من وسائل التحكم و الأمان و منها نظام مثبت السرعة التكيفي، و برنامج المحافظة على المسار، و أنظمة المكابح المتطورة، إلى جانب مستشعرات الحركة و التواصل، و كاميرات خاصة بمتابعة الطريق و للحصول على اصطفاف مثالي عبر برنامج الركن الذكي.

و تستمد PACE BLACK قوتها من قدرات كهربائية عالية الأداء، حيث تأتي بقوة قدرها 400 حصان، و 696 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بنوعين من المحركات الكهربائية على حدا كل محور، تم تصميمها بطريقة تكنولوجية توفر توازن قوي و أداء مميز لهذه النسخة، مع قدرات قوية في مدى و توقيت الشحن.

 

بالإضافة إلى التصميم الخارجي، و الذي يضم مصابيح اكثر عدوانية، و شبكات امامية سوداء من الكروم، و عجلات رياضية كبيرة الحجم، مع تصميم خلفي مميز.

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