الست ما تتغطاش| سميحة أيوب: الاغتصاب والتحرش وصل للأطفال.. وانفلات الأخلاق والفن المبتذل سبب تفشيها

مسلسلات رمضان 2021

حالة كبيرة من النجاح حققها صناع مسلسل الطاووس، المعروض عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، ولعبت الفنانة القديرة سميحة أيوب، دور السيدة المسيحية «ماتيلدا» في المسلسل باقتدار، وكشفت عبر موقع "صدى البلد"، كواليس هذا العمل، ورأيها في قضايا الاغتصاب والتحرش التي يسلط المسلسل الضوء عليها.





قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، لـ صدى البلد، إنها بمجرد قراءتها لسيناريو مسلسل الطاووس؛ وجدته يتكلم عن قضية مهمة وآنية، ولا زالت تحدث، وهي «التحرش والاغتصاب»، لافتة إلى أنها وصلت إلى الأطفال مؤخرا، في إشارة منها إلى قضية التحرش بطفلة المعادي.



وأشارت الفنانة سميحة أيوب، إلى أن هذه الظاهرة لا تعبر عن مجتمع وضد العادات والتقاليد، ومسلسل الطاووس، يعطي ناقوس خطر للأهالي حتى لا تنتشر الظاهرة وتتوسع.



ونوهت بأن هذه الظاهرة لم تكن موجودة من قبل، فالنساء كن يرتدين كل شيء (قصير وحمالات)، ولم يتعرضن لأي فعل أو قول، قائلة: «مكناش بنسمع حتى كلمة» لأن المواطن كان يشعر بأن التي تسير في الشارع بمثابة أمه أو شقيقته ويخشى عليها.



وأضافت سميحة أيوب، أن سبب انتشار ظاهرة التحرش والاغتصاب، هو انعدام التربية والنخوة، لافتة إلى إن تلك الظاهرة مَرَضِيَّة، وسبب تفشيها أيضا؛ الانفلات الأخلاقي والفن المبتذل، والدليل أن متحرش المعادي متزوج وله أولاد وتحرش بطفلة صغيرة.



وحول من يروجون لتغطية المرأة لمواجهة ظاهرة التحرش، قالت سميحة أيوب: «تتغطى ليه! الست هي الضحية نغطيها ليه، كده احنا عايزين مزيد من التحرشات»، مؤكدة أن السيدة تحتاج إلى العطف والاحتواء ومواجهة هذه القضايا حتى يرتدع المجرم.

ملخص أحداث مسلسل الطاووس



يسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على إحدى القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها.



ويرفع برومو العمل، الحرج؛ ليكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرأة، عندما يتحول فيها البشر إلى ذئاب، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، وهي قضية الاغتصاب والتحرش.

أبطال مسلسل الطاووس



مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.