أول صورة للرئيس التشادي بعد مقتله.. شاهد

أظهرت لقطة مصورة حالة جثمان الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي الذي قتل أمس الثلاثاء خلال معارك مع المتمردين.

وأوضحت الصورة حجم الإصابة التي تعرض لها الرئيس التشادي والتي أودت بحياته، عن عمر يناهز الـ 68 عاما.

وتكشف الصورة التي جرى حجب جزء منها، إصابة رئيس تشاد الراحل، بطلقة في الظهر، إلى أن صار العظم باديا من خلال ثقب واسع.

ولم يظهر وجه الرئيس التشادي، في الصورة لأنها التقطت من جهة الظهر، فيما بدت المنصة التي وضع عليها الجثمان وهي مضرجة بالدماء.

وأعلن الجيش التشادي أمس الثلاثاء فرض حظر التجوال وإغلاق الحدود بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.

ودعا الجيش التشادي لعقد حوار موسع يشمل المعارضة في الداخل والخارج بعد مقتل الرئيس.

وقال الجيش التشادي أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل.