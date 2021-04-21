إصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / القاهرة الصحراوي

تعرض نحو 18 شخصا اليوم الأربعاء لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .



وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا بوقوع حادث تصام بين سيارتى ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى أسوان / القاهرة ووجود مصابين حيث توجهت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 18 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية .

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وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بتنفيذ الأعمال المطلوبة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى على أن يقوم كل قطاع بإعداد تقرير شهرى محدد فيه الخطة الزمنية بتوقيتات البدء والنهو لها ، بجانب عرض التحديات والمعوقات أولاً بأول حتى لا تؤثر سلبياً على معدل التنفيذ لها بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تطلعات وآمال مواطني المحافظة في جنى ثمار هذا البرنامج التنموى الضخم .

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن مشروعات البرنامج الرئاسي تستهدف التطوير الشامل لـ 31 قرية رئيسية و 114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بعد إدراج الأخيرة ضمن البرنامج ، وهى تتضمن مشروعات إنشاء 21 مجمع خدمى منها 13 مجمع بإدفو و 8 مجمع بكوم أمبو بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه بها مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الاجتماعي ووحدات قروية ومجالس محلية .

وأضاف أشرف عطية بأن معدلات تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تسير بوتيرة سريعة بنسبة 40 % لإدخال خدمة الصرف الصحى بتكلفة تصل لنحو 1.9 مليار جنيه تشمل 3 مشروعات ستخدم 9 قرى بكوم أمبو ، بجانب 11 مشروع سيخدم 24 قرية بإدفو وهو الذى يتوازى مع مشروعات شركة مياه الشرب لإنشاء 8 محطات والشبكات المرتبطة بها ، فضلاً عن تأهيل 9 ترع بكوم أمبو بأطوال 38.8 كم ، وأيضاً تأهيل 20 ترعة بإدفو بأطوال 100 كم بتكلفة إجمالية 376 مليون جنيه ، ، ليتواكب مع إنشاء 50 كوبرى على الترع بالمركزين ، وأيضاً إنشاء 8 مراكز شباب .