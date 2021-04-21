المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل حكمها بمعاقبة ميكانيكي ومزارع بالسجن المشدد 5 سنوات، لإتهامهم بسرقة مواطن والشروع فى سرقة آخرين بالإكراه ، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير امن الشرقية ،إخطارًا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس ، بقيام كل من " أ . م " 24 عاما ميكانيكي ، و " ط . م " 41 سنة مزارع ، مقيمان بإحدى قري المركز ، باستيقاف " إبراهيم . س " يفيد انه أثناء سيره بالطريق العام ليلا وقام الأول بإشهار سلاح ناري بندقية آلية فى وجهه ، فيما قام المتهم الثاني بإستقلال دراجة بخارية ، وقاما بسرقة هاتفه المحمول و شرعا فى سرقة دراجة بخارية بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهميت، والسلاح والدراجة المستخدمين فى الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.