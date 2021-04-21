طارق عبد العزيز : سعيد بالتعاون مجددا مع مصطفى قمر

كشف الفنان طارق عبد العزيز عن سعادته بتجربة مسلسل فارس بلا جواز والذى يعرض حاليا على قناة صدى البلد حيث حقق العمل نجاحا كبيرا.

وقال طارق عبد العزيز فى تصريح لـ “صدى البلد” : أن مسلسل فارس بلا جواز أتاح لي فرصة العمل مجددا مع الفنان مصطفى قمر وذلك بعد غياب لسنوات طويلة من اخر عمل جمع بيننا وهو فيلم "أصحاب ولا بزنس".

وأوضح طارق عبد العزيز : أن العمل مع مصطفى قمر ممتع للغاية وسعدت كثيرا بلقائه مرة أخرى حيث تذكرنا سويا كواليس واحداث الفيلم الذى جمع بيننا منذ سنوات.

وأشار طارق عبد العزيز الى ان المؤلف فداء الشندويلي يمتلك مقومات كبيرة واستطاع أن يقدم لنا عملا فينا مليئ بالمواقف الكوميدية ومن خلال قصة مختلفة عن السائد.

وكشف الفنان طارق عبد العزيز، ردود الفعل التي تلقاها على دوره في مسلسل فارس بلا جواز.

وقال طارق : سعيد بالنجاح الذى حققه مسلسل “فارس بلا جواز” خاصة أن العمل يغرد خارج السرب ويقدم كوميديا الموقف من خلال عدد من الشخصيات داخل العمل وعلى رأسهم شخصية فارس الذى يقدمها مصطفى قمر.

وأضاف طارق عبد العزيز : شخصية المحامي التي أقدمها فى العمل جديدة ومختلفة بالنسبة لى ويحاول أن يزوج مصطفى قمر حتى يحصل على حقه من الميراث الذى يفوز به فارس.

يغرد مسلسل فارس بلا جواز خارج السرب فى دراما رمضان 2021، حيث يعتمد بشكل أساسي على الكوميديا، وذلك فى ظل سيطرت الأعمال التي تعتمد على الأكشن، ويعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للمطرب مصطفى قمر الى الدراما بعد غياب استمر 11 عام تقريبا منذ أخر أعماله منتهى العشق الذى عرض فى عام 2010.

قنوات عرض مسلسل فارس بلا جواز

تقرر عرض مسلسل فارس بلا جواز على قنوات صدى البلد الى جانب عرضه على قناة المحور والقاهرة والناس.

القصة مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج فى كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيث أن العمل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية والتي طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التي قدمها وخاصة الأعمال الرومانسية.