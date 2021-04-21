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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الشاي الأخضر بعد الفطار

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الجيدة، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، وانقاص الوزن بشكل صحي، ولكن الشاي الخضر لا يساعد على خسارة الوزن فقط فهو يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى..

اذا كنت تبحث عن مشروب لخفض الوزن الزائد اشرب الشاي الأخضر مع شرائح الليمون، فـ الشاي الأخضر يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ومليء بمضادات الأكسدة، والتي قد تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون. 

و اقترحت إحدى الدراسات أن شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا قد يؤدي إلى انخفاض الوزن، ولكن اذا كنت تعاني من نقص الحديد اشرب الشاي الأخضر بعد وجبة الفطار بساعتين او اكثر وليس قبل ذلك

فوائد الشاي الأخضر

يساهم الشاي الأخضر في الشعور بالشبع وتخفيف الوزن
يحمي من الإصابة بالإمساك 
يحمي من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان
مثل سرطان المريء والمعدة والقولون
يساهم في ترطيب الجسم، ويحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن الصحية. 

المصدر wiki how
 

الشاى الأخضر فوائد الشاي الأخضر اضرار الشاي الأخضر خسارة الوزن اخبار الصحة

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ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الشاي الأخضر بعد الفطار

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