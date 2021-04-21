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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فارس بلا جواز الحلقة التاسعة.. مصطفى قمر يقرر الزواج من بشرى للحصول على ميراثه

مصطفى قمر
مصطفى قمر

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 9 تطور جديد فى الاحداث حيث يقرر فارس “مصطفى قمر” الزواج من صابرة “بشرى” وذلك بعد ان اجبره محاميه غلاب “طارق عبد العزيز” من أجل ان يحصل على ميراثه ويسدد ديونه. 

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 9 بحث صابرة على الشخصة الذى قتل والدها لتاخذ الثار منه وتظن ان فارس هو شقيق من قتل والدها وتقرر أن تتخلص منه. 

ولقى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 9 احداث أخرى حيث تقرر سكرتيرة فارس الزواج من احد النزلاء فى الفندق وذلك بعد ان طلبها للزواج وعلى الغرم من انها ترغب فى الزواج من فارس. 

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 8 تطور جديد فى الاحداث حيث تم الكشف عن حقيقة شخصية ندا موسى والتى قامت بسرقة كافة المتواجدين فى الفندق الذى يمتلكه فارس “مصطفى قمر”.

وتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 8 الى العثور على المسروقات كما تم القبض على غلاب “طارق عبد العزيز” الذى يقدم دور محامى بتهمة التستر على مجرمه حيث كان يرغب فى اتمام زواج فارس على ندا حتى يتمكن من الحصول على نسبة من الميراث الخاص بفارس وتلقى الشرطة القبض على ندا موسى بتهمة السرقة.  

وبينما يظهر فى نهاية مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 8 فنانة جديدة وهى بشرى التى تقدم شخصية “صابرة” الصعيدية والتى تاتى الى الغردقة من أجل الثأر من شاب والذى يشبه الى حد بعيد فارس.

طارق عبد العزيز : سعيد بالتعاون مجددا مع مصطفى قمر

مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 8.. القبض على ندا موسى وظهور بشرى

سرقة مصطفى قمر 

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السابعة تطور جديد فى الاحداث حيث تحل الفنانة ندى موسى ضيفة الحلقة والعروسة الجديدة التى يقرر مصطفى قمر الارتباط بها.

وكما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السابعة تقترب ندى موسى من فارس “مصطفى قمر” بعد علمها بالميراث الخاص به وطلب منها مهر 2 مليون جنيه والمؤخر 2 مليون جنيه أيضا.

ويكشف مسلسل فارس بلا جواز الحلقة السابعة عن حقيقة شخصية العروسة الجديدة والتى تقدمها ندى موسى والتى يقوم بسرقة المتواجدين فى الفندق الذى يعيش فيه فارس وتقوم بسرقته أيضا.

يغرد مسلسل فارس بلا جواز خارج السرب فى دراما رمضان 2021، حيث يعتمد بشكل أساسى على الكوميديا، وذلك فى ظل سيطرت الأعمال التى تعتمد على الأكشن، ويعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للمطرب مصطفى قمر الى الدراما بعد غياب استمر 11 عام تقريبا منذ أخر أعماله منتهى العشق الذى عرض فى عام 2010.    

قنوات عرض مسلسل فارس بلا جواز 

تقرر عرض مسلسل فارس بلا جواز على قنوات صدى البلد الى جانب عرضه على قناة المحور والقاهرة والناس.

القصة مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج فى كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيث أن العمل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية والتى طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التى قدمها وخاصة الأعمال الرومانسية. 

مسلسل فارس بلا جواز مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 9 مصطفى قمر بشري مسلسلات رمضان 2021

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