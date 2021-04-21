بـ روب ستان.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة ياسمين صبري ؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت ياسمين صبري ؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية “ستان” باللون البيج الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة والجريئة التى ظهرت بها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التي تظهر بها.

وبدأت ياسمين صبري مسيرتها الفنية في 2014، من خلال مسلسل "جبل الحلال" ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى، وفي 2020، تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة من المعارف بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.



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