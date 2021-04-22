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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق لطفي عن "القاهرة كابول": مخضوض من رد فعل الجمهور .. فيديو

القاهرة كابول
القاهرة كابول

قال الفنان طارق لطفي بطل مسلسل القاهرة كابول، إنه منبهر بردود  الأفعال حول المسلسل، مضيفا:" أنا مخضوض من ردود الأفعال والجمهور يبهرنا".

وأضاف  طارق لطفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" أشكر كل صناع العمل لأن الجميع اجتهد في دوره وكان هناك اهتمام بأدق التفاصيل".

وتابع طارق لطفي :"شعرنا بالقلق بعد رؤية سيناريو الحلقة الثانية وشعرنا بأن الناس هتزهق ومفيش حد فينا اتحرك في الحلقة وكان لوكيشن واحد ".

وأكمل طارق لطفي :" بسبب الكتابة الرائعة والممثلين الشاطرين خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق والتصوير المتميز ظهرت الحلقة بهذا الشكل  المميز".

ولفت طارق لطفي :"  كان من الضروري ان أؤمن بكل معتقدات الشيخ رمزي وكان لازم أصدق كل المعتقدات التي أرفضها في الواقع بشكل كبير ".

وتابع طارق لطفي:"  كنت بتخانق مع شخصية الشيخ رمزي بشكل كبير لاني رافض أفكاره، مضيفا:" الحلقات المقبلة شديدة الخطورة ونقترب من أحداث مهمة أدت إلى حدث مهم ونهاية المسلسل في غاية الأهمية ".

القاهرة كابول طارق لطفي الاعلامي رامي رضوان الشيخ رمزي اخبار التوك شوك

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