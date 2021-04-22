طارق لطفي عن "القاهرة كابول": مخضوض من رد فعل الجمهور .. فيديو

قال الفنان طارق لطفي بطل مسلسل القاهرة كابول، إنه منبهر بردود الأفعال حول المسلسل، مضيفا:" أنا مخضوض من ردود الأفعال والجمهور يبهرنا".

وأضاف طارق لطفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" أشكر كل صناع العمل لأن الجميع اجتهد في دوره وكان هناك اهتمام بأدق التفاصيل".

وتابع طارق لطفي :"شعرنا بالقلق بعد رؤية سيناريو الحلقة الثانية وشعرنا بأن الناس هتزهق ومفيش حد فينا اتحرك في الحلقة وكان لوكيشن واحد ".

وأكمل طارق لطفي :" بسبب الكتابة الرائعة والممثلين الشاطرين خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق والتصوير المتميز ظهرت الحلقة بهذا الشكل المميز".

ولفت طارق لطفي :" كان من الضروري ان أؤمن بكل معتقدات الشيخ رمزي وكان لازم أصدق كل المعتقدات التي أرفضها في الواقع بشكل كبير ".

وتابع طارق لطفي:" كنت بتخانق مع شخصية الشيخ رمزي بشكل كبير لاني رافض أفكاره، مضيفا:" الحلقات المقبلة شديدة الخطورة ونقترب من أحداث مهمة أدت إلى حدث مهم ونهاية المسلسل في غاية الأهمية ".