مسؤول لبناني: بلادنا دخلت مرحلة الفوضي والفريق الرئاسي لا يريد الحريري

أكد مسؤول لبناني سابق الوزير غازي العريضي أن مفتاح الحل للأزمات يبدأ بتشكيل حكومة ترضي المجتمع الدولي وتفتح باب المساعدات، لافتا إلي أن ما يعيق تشكيل هذه الحكومة هي حسابات شخصية فئوية مذهبية طائفية متداخلة.

وبحسب تصريحاته لصحيفة القبس الكويتية فقد قال الوزير السابق غازي العريضي أن لبنان دخل مرحلة الفوضى التي قد تخرج عن السيطرة في ما لو استمرت المكايدات السياسية بين «أحباب الأمس».

واوضح أن الفريق الرئاسي لا يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة، وأن الأخير ارتكب أخطاء كثيرة، في حين أن البلد معلق على لقاء شخصين.

ولفت الى ان العالم لا يبالي بلبنان في ظل انشغال الدول الكبرى بقضاياها الخاصة، مشيرا الي ان الحديث عن ضغوط وعقوبات مفترضة هو كذبة كبيرة لا تقدم ولا تؤخر.