شريف عامر يكشف مأساته خلال 20 سنة مع المكرونة البشاميل والنجرسكو ..فيديو

قالت الشيف منار هشام ، صاحبة مشروع " COOKERY HUB " ، إنها تعلمت الطبخ من والدتها ، خاصة طريقة عمل " المكرونة بالبشاميل " ، معقبة : " مامتي مدرستي الأولانية والأخيرة ، ومامتي البشاميل بتاعها مختلف " .

وأضافت " هشام " خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، أن محمد حازم ، المشارك كعها في المدرسة ، متخصص في عمل البشاميل خاصة في يوم الخميس من كل أسبوع ، حيث رد قائلاً : " أنا عندي هشتاج اسمه بشاميل الخميس " .

ونوه الإعلامي شريف عامر ، قائلاً : أنا بقالي 20 سنة مش بعرف أظبط المكرونة بالبشاميل " ، مضيفاً : " مراتي بتعرف تطبخ كويس أوي بس بقالها 5 سنين بس بتعرف تعمل نجرسكو حلوة ".

وتابع " حازم " ، قائلاً : " أنا لازم كل يوم خميس بعمل مكرونة بشماميل ، والناس بتحب كده وبتتفرج عليه ، ولو يوم معملتش ، الناس بيقابلوني في الشارع ويقولولي فين البشاميل بتاعك وبيبقوا متضايقين جداً " .

وعقب : " انا بنوع كل مرة ، يعني مرة تكون بالسجق ، ومرة باللحمة المفرومة ، ومرة بالجمبري ، ومرة بالفراخ ، وهكذا " .