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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر يكشف مأساته خلال 20 سنة مع المكرونة البشاميل والنجرسكو ..فيديو

الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر خلال حلقة اليوم

قالت الشيف منار هشام ، صاحبة  مشروع " COOKERY HUB " ، إنها تعلمت الطبخ من والدتها ، خاصة طريقة عمل " المكرونة بالبشاميل " ، معقبة : " مامتي مدرستي الأولانية والأخيرة ، ومامتي البشاميل بتاعها مختلف " .

وأضافت " هشام " خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، أن محمد حازم ، المشارك كعها في المدرسة ، متخصص في عمل البشاميل خاصة في يوم الخميس من كل أسبوع ، حيث رد قائلاً : " أنا عندي هشتاج اسمه بشاميل الخميس " .

ونوه الإعلامي شريف عامر ، قائلاً : أنا بقالي 20 سنة مش بعرف أظبط المكرونة بالبشاميل " ، مضيفاً : " مراتي بتعرف تطبخ كويس أوي بس بقالها 5 سنين بس بتعرف تعمل نجرسكو حلوة ".

وتابع " حازم " ، قائلاً : " أنا لازم كل يوم خميس بعمل مكرونة بشماميل ، والناس بتحب كده وبتتفرج عليه ، ولو يوم معملتش ، الناس بيقابلوني في الشارع ويقولولي فين البشاميل بتاعك وبيبقوا متضايقين جداً " .

وعقب : " انا بنوع كل مرة ، يعني مرة تكون بالسجق ، ومرة باللحمة المفرومة ، ومرة بالجمبري ، ومرة بالفراخ ، وهكذا " .

الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر اخبار التوك شو مدرسة طبخ المكرونة البشاميل

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