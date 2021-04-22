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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 10 محاضر للمخابز المخالفة في حملة بالخانكة

مخابز القليوبية
مخابز القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حملة على الأسواق.

 

وقال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، إن الوحدة المحلية لقرية المنايل، قامت بحملة على مخابز العيش البلدي حيث تم  التفتيش على  15 مخبز بنطاق الوحدة المحلية بالمنايل ( سندوة _ سرسق ). 

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وأشار رئيس المدينة، إلى أن الحملة أسفرت عن  تحرير 10 محاضر ما بين ( مواصفات - قائمة - ميزان )، وذلك حرصاً على صحة المواطنين،وتوفير احتياجات المواطنين والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيقا للقانون بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأضاف رئيس مدينة الخانكة ان الحملة تاتى فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة.


من ناحية أخرى، أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة طوخ.


وتابع حماد أعمال رصف الطرق بطوخ يرافقه أحمد وزيري رئيس مركز ومدينة طوخ والمهندس وائل جمعة من الشؤون الهندسية بالمحافظة أعمال الرصف الجارية والمنفذة بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المركز والمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك فى اطار أعمال اللجنة المشكلة بقرار  المحافظ لمتابعة واستلام الطرق والكباري والأنفاق بنطاق المحافظة.


وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة المتابعة المستمرة من إدارة الطرق بمجلس المدينة وإعداد تقرير متابعة ميدانية للتأكد من تطبيق المواصفات وضبط الجودة. 


كما أكد نائب محافظ القليوبية على استكمال أعمال الأرصفة والإضاءة ضمن أعمال التطوير.


كما تابع رئيس مدينة طوخ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ببلتان باعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بطريق خط ١٢ دائرة الوحدة.


وشدد رئيس المدينة على إلغاء كافة النزلات المخالفة وتم ضبط ٥ حالات سرقة تيار كهربائي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.


من ناحية، أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية توريد 8430 طن قمح لصوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من المزارعين هذا العام مشيرا الى أن المديرية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبدء توريد محصول القمح حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات للاستعداد التام لموسم حصاد محصول القمح الذى مبشر بالخير هذا العام مقارنة بالعام الماضى.


وقال عبدالحليم أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرى.

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