عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحولت لسوق عالمي.. الصحة العالمية تحذر من مخاطر الاستهلاك العشوائي لفيتامينات المناعة

الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من مخاطر الاستهلاك العشوائي لفيتامين

حذرت الأوساط العلمية من مخاطر ضعف جهاز المناعة، ما دفع الكثيرون لتناول الفيتامينات الأساسية المقوية لجهاز المناعة لحماية أنفسهم من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وسعي العلم والعلماء لإيجاد حل لمكافحة هذا الوباء الذي أصاب أكثر من 141 مليون شخص حتى الآن.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، أن التهافت على تناول الأدوية والمنتجات الصيدلية الغنية بفيتامين "د" التي تعزز جهاز المناعة تحول إلى سوق عالمية تزيد قيمتها السنوية عن 1.3 مليار دولار ويرجح أن تصل إلى 1.9 مليار في عام 2025.

وحذرت الصحة العالمية، من الاستهلاك العشوائي لفيتامين "د" الذي يعد العنصر الأساسي في تكوين جهاز المناعة والمؤشر الرئيسي على ضعفه أو قوته، منبهة إلى عدم وجود معايير ومؤشرات معتمدة دولياً حول مستويات فيتامين "د" المناسبة، مطالبة الجميع بالامتناع عن التداوي الذاتي واللجوء دائماً إلى المشورة الطبية.

وبادر فريق العمل للخدمات الصحية الوقائية التابع لنقابة الأطباء الأمريكية، بإجراء دراسة تحليلية حول مستويات "فيتامين د" خلصت في استنتاجاتها إلى أنه "لا توجد قرائن عامة حول منافع رصد النقص في هذا الفيتامين، وبالتالي لا يمكن تحديد معدلات التوازن بين المنافع والمخاطر الناجمة عن هذا النقص لدى البالغين الذين لا تظهر عليهم عوارض"، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت منظمة الصحة أشارت، في تحذيراتها حول هذا الموضوع، إلى أن المعدلات اللازمة من "فيتامين د" تختلف باختلاف الأشخاص، ووضعهم الصحي العام، ولا يوجد مستوى واحد لكمية هذا الفيتامين يحدد نقصانه في الدم، كما لا يوجد توافق علمي حول معدلاته التي تشير إلى ضعف جهاز المناعة أو قوته.

ولدى مراجعة توصيات الهيئات الصحية الناظمة في عشرات البلدان، يتبين أن ثمة تفاوتاً كبيراً بين معدلات فيتامين د التي توصي بها هذه الهيئات، وأنها تختلف باختلاف الفئات العمرية والجنس والسجل المرضي والموقع الجغرافي.

كما تذكر منظمة الصحة بأن الأفراط بتناول أي مادة مغذية، قد يؤدي إلى نتائج مضرة بالصحة، وأن الاستشارة الطبية ضرورية دائماً.

وكان المعهد الصحي الوطني في الولايات المتحدة قد أكد، في دراسة حديثة أيضاً، أن "الأفراط في استهلاك "فيتامين د" مضر بالصحة، وعندما يتجاوز معدله في الدم 150 نانوغراماً في الميليغرام يتسبب في حالات غثيان وتقيؤ وضعف في العضلات وفقدان للشهية وعطش شديد وتعثر في وظائف الكلى واختلال في نبضات القلب، وإلى الوفاة في بعض الحالات"، مشيرة إلى أن هذه الآثار الجانبية تنشأ غالباً عن استهلاك كميات مفرطة من مضافات التغذية.

كما نبهت منظمة الصحة إلى أن الطبيب الاختصاصي هو الذي يحدد الجرعة اللازمة، ولا يجب في أي حال من الأحوال اللجوء إلى التداوي الذاتي.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد نبهت، في تقرير لها مطلع الأسبوع الماضي حول عواقب الإفراط في استهلاك في «فيتامين د»، بأن النصف الثاني من العام الماضي شهد تزايداً ملحوظاً في الحالات الخطرة الناجمة عن فرط كميات البوتاسيوم لدى الأطفال والمسنين، وأن الاستهلاك ما زال يرتفع هذا العام أيضاً بسبب كوفيد 19.

الصحة العالمية كورونا فيتامين د

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: قفزة بأعداد إصابات ووفيات كورونا في أفريقيا

تحور وتراخي.. الصحة العالمية تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا

بعد تطعيم الملايين.. الصحة العالمية تكشف أسباب زيادة إصابات كورونا فى أمريكا

ترشيحاتنا

تحولت لسوق عالمي.. الصحة العالمية تحذر من مخاطر الاستهلاك العشوائي لفيتامينات المناعة

جمعت نصف مليار جنيه.. تعرف على مصير مستريحة المنوفية بعد القبض عليها

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 22 أبريل 2021

قيد الدراسة.. ليفربول يرد على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

ماجد نجم: حلوان أول جامعة بادرت بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البينية

امتحان طلاب الثانوية العامة النهائي إلكتروني أم ورقي؟ خبيرة تربوية تحسم الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

الجريدة الرسمية تنشر ٧ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ