بالصور .. هدوء في لجان الامتحان التجريبي الثالث والأخير لطلاب الثانوية العامة

سادت حالة من الهدوء التام اليوم في لجان الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة في المدارس الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وقد التزمت المدارس بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ، بشأن الاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث إلتزم معظم الطلاب والمعلمون بإرتداء الكمامات ، والتعقيم اللازم ، وخضع الجميع للكشف الحراري قبل دخول المدارس ، كما تم الالتزام بالتباعد بين مقاعد الطلاب داخل لجان الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 ، الامتحان التجريبي الثالث والأخير في بروفة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بشهر أبريل .

وشدد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على أن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة ، يخص ايضا طلاب المدارس الحكومية المجهزة بـ خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة ، يتم عقده على أجهزة التابلت للطلاب في المدارس عبر الواي فاي وليس على شريحة التابلت.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع طلاب الثانوية العامة أن يلتزموا اليوم بحضور الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة في المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم : اختبار اليوم الخميس من الناحية التقنية تختبر خطوط الربط بين المدارس ، التي تم ربطها بالفايبر فقط ، وكذلك قدرات اجهزة الشبكات الداخلية wifi داخل الفصول لقياس مدى الاستيعاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن دخول طلاب الثانوية العامة على الامتحان التجريبي الثالث اليوم ، سيكون من خلال رابط assessment.ekb.eg فقط وأن شرائح البيانات “شرائح التابلت” ستكون مغلقة .

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الدخول على منصة الامتحان من خارج شبكات المدارس سوف يتم غلقه اليوم .

ونبهت وزارة التربية والتعليم على جميع طلاب الثانوية العامة ، بالتأكد من شرائح البيانات الخاصة بـ we ، والتي سوف يتم اختبارها في الامتحان التجريبي القادم ضمن اختبارات شهر مايو التجريبية

إعلان نتيجة أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة ، اليوم الخميس ، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها أيام 18 و 20 و 22 أبريل 2021 ، لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام .

أرقام الدعم الفني المنوط بتلقي استفسارات الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من قيام البعض بتعمد الترويج لفكرة فشل بروفة امتحانات الثانوية العامة وتصدير الشكاوى على السوشيال ميديا ، حيث قال : لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ بدون اى منطق او معلومات ، مؤكداً أن الهدف هو رصد المشكلة وتقديمها للوزارة على القنوات الرسمية للوزارة ، وليس على السوشيال ميديا والواتساب.

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا؛ التي تروج لفشل بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم لدى الطلاب.