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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح بإحدى الحقول الاسترشادية ..شاهد

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد حصاد القمح

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موسم حصاد القمح بأحد الحقول الاسترشادية ببنها وشاهد المحافظ على الطبيعة بداية حصاد محصول القمح بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة وعربي أحمد وكيل وزارة التموين.

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كما تفقد المحافظ صومعة بنها لتوريد القمح واطلع المحافظ على دفتر تسجيل كمية الأقماح الواردة للصومعة وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.


وأشار إلى أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة الأراضى المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد وساهم ذلك عبر إنشاء صومعة عرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ سعتها التخزينية 90 ألف طن وهذا ما أدى الى رفع المساحة المنزرعة هذا العام إلى  51632 فدان على مستوى المحافظة ، من إجمالي 160 ألف فدان مزروعة على مستوى المحافظة.


وأكد المحافظ على تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المزارعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.


وأثناء الافتتاح أفاد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بأن سلالات القمح التى يتم زراعتها وهي (مصر 1)، تعطى إنتاجية أعلى للفدان الواحد، والتي تعوض نقص المساحة المنزرعة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر٥1632 فدانا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 330  ألف أردباً ،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  222840  طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة.

وكان محافظ القليوبية قد تفقد عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة وبدا المحافظ جولته بمتابعة أعمال استكمال تشجير كورنيش النيل بمدينة بنها حيث تم الانتهاء من أعمال تشجير الجزيرة الوسطي عند دوران منطقة أخر الفلل حيث تم زراعتها بالنجيلة ونخيل السيكس والأكاليفا الحمرا، التي أضفت علي الشارع مظهرا جماليا، في إطار مشروع المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها والشوارع المؤدية إليه بتكلفة 38 مليون جنيه.

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اخبار محافظة القليوبية وزارة الزراعة المحاصيل الاستراتيجية موسم حصاد القمح مدينة بنها

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