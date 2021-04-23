فيديو جراف| ماذا قالت المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصري؟

أشادت العديد من المؤسسات والتقارير الدولية، بأداء مصر الاقتصادي في ظل أزمة كورونا.

وتمثل آخر تقرير في إعلان صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري وصل إلى المرتبة الثانية بين أكبر اقتصاديات الوطن العربي في عام 2020 بعد السعودية.

وأكد بنك بي إن بي باريبا، أن صلابة الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا والأداء الجيد للقطاع المالي سوف يساهم في جذب المستثمرين في الديون المصرية.

ولمزيد من التفاصيل حول تصريحات المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري شاهد الفيديو جراف التالي.