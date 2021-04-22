محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد للحد من انتشار كورونا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتيه بديوان عام المحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على سير الأوضاع الصحية بالمحافظة ومناقشة الاجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكيد على الاستعانة بفرق مديرية الصحة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت التعليمية والخدمية والدينية على مستوى المراكز والأحياء .

وذلك في إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتفعيلا للاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .. جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

في بداية اللقاء اطمئن محافظ أسيوط على جاهزية المستشفيات لاستقبال أية حالات اشتباه بالكورونا فضلًا عن توافر المخزون الاستراتيجي لأدوية وبروتوكولات علاج كورونا بكميات كافية لفترة زمنية مناسبة وتغطية الاحتياجات اليومية موجهًا بالمتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي بكل مستشفى ومتابعته بشكل يومي مؤكدًا أن المحافظة في حالة استنفار وغرف الإزمات والعمليات في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة مع غرف العمليات المعنية لمتابعة التداعيات مع رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما وجه المحافظ بضرورة الاستعانة بفرق التطهير التابعة لمديرية الصحة بالتنسيق والتعاون مع فرق التطهير التابعة للمحافظة للمرور الدوري وتطهير وتعقيم كافة المنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية ومواقف سيارات الأجرة ومكاتب البريد وكافة الأماكن التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس مطالبا بأن تتم أعمال التطهير بالتوازى للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم مؤكدا أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات والميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".



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