طريقة عمل قطايف بالقشطة بأسهل الخطوات

طريقة عمل قطايف بالقشطة، من أبرز الطرق التي تبحث عنها الأمهات خلال شهر رمضان، فهي من الحلويات الرمضانية الشهيرة التي تقدم عقب وجبة الإفطار، وللضيوف وتباع في أشهر محلات الحلوى الشهيرة.

وتقدم القطايف بأكثر من طريقة، فبعض الأشخاص يفضلون تناولها سادة بدون أي إضافات، والبعض الأخر يفضلون تناولها بحفنة من المكسرات أو القشطة والعسل.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض طريقة عمل القطايف بأكثر من وصفة.

طريقة عمل قطايف بالقشطة مقلية

القطايف بالقشطة من أكثر الوصفات الشهية التي يفضل الأطفال تناولها لمذاقها الشهي اللذيذ.



مقادير القطايف بالقشطة :

3 كوب ماء.

2 كوب دقيق.

كوب سميد.

3 ملاعق سكر كبيرة.

رشة ملح.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

فانيليا.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

للحشوة :

قشطة ماسكربون

فستق مجروش للزينة.

شربات حلويات بارد.

طريقة عمل قطايف بالقشطة المقلية :

1- نضع جميع مكونات العجينة في الخلاط ثم يضرب لمدة عشر دقائق حتى تختفي التكتلات ونحصل على مزيج لاخفيف ولا سميك.

2- نمرر الخليط عبر مصفاة للتخلص من أي كتل صغيرة و نضع المزيج ركوة قهوة ومنصب من الخليط على مقلاة تيفال ساخنة مسبقا على حرارة وسط، ونراعي انه تكون العجينة بنفس الحجم حتى ينشف وجه العجينة كالشكل ثم نرفعها جانباً ونستمر به العملية حتى انتهاء الكمية الموجودة لدينا.. ونضعها بين فوطتي مطبخ حتى تحافظ على طراوتها.

3- نحشيها بعد ان تبرد تماماً بالقشطة ونغلقها جيداً ثم بزيت حامي تقلى حتى تكتسب اللون الذهبي ثم ترفع من النار وننزلها في القطر البارد المحضر مسبقًا.

4- ثم نصفيها ونصفها في صحن التقديم ونرش فوقها الفستق المجروش والقرفة وتقدم.

قطايف بالقشطة سهلة

نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل قطايف بالقشطة سهلة دون تعب أو إهدار الوقت.

مقادير قطايف بالقشطة :

نصف كوب سميد.

2 كوب دقيق.

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بايكنج باودر.

ملعقة سكر.

2 ملعقة نشا بودرة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

عصير ليمون.

1 ملعقة طعام حليب بودرة.

كوبين قشطة للحشوة.

رش جوز الهند للتزيين.

3 كوب شربات بارد وثقيل القوام.

طريقة عمل قطايف بالقشطة سهلة :

1- اولا نخلط كل المكونات الجافة ثم نضيف الماء ونقلبهم جيدا حتى تصبح العجينة تشبه خليط الطحينة ثم نغطيها ونتركها تخمر لمدة نصف ساعة.

2- بعد مرور نصف ساعة وبعد ما خمرت العجينة نخلطها قليلا ونبدا العمل بها لسهولة العمل نضع المزيج بركوة كبيرة.

3- بواسطة مقلاة تيفال ندهن قليلا من الزيت ونسكب قليلا من المزيج ليتشكل لدينا قرص القطايف ثم نزيلها من المقلاة عند التسوية.

4- تحشى بالقشطة وتغلق وتقلي بالزيت.

5- وتقفل الحبة وتقلى في الزيت الحار وتزال من الزيت وتوضع في القطر البارد الثقيل ثم تزال من القطر وتترك لتبرد وتقدم باردة.