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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدينة سفاجا تطالب أهالي منطقة الكيلو 3 بالحفاظ على المظهر الحضارى

رئيسة مدينة سفاجا
رئيسة مدينة سفاجا تتحدث مع اهالى المدينة

أجرت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، جولة ميدانية، اليوم السبت، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والتأكد من رفع القمامة، أولا بأول للحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع، في منطقة الكيلو 3، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

بدأت الجولة بتفقد  عدد من العمارات السكانية ومدي صلاحيتها، كما تفقدت أماكن تجميع القمامة  للتأكد من خلوها تمامًا من أي تراكمات.

ووجهت رئيس المدينة، مسؤولي إدارة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية بمتابعة سير العمل بها أولا بأول وتكثيف عمل شركة النور 2 للنظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا خاصة في الشوارع الداخلية للمنطقة لرفع كافة التراكمات اولا بأول.

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رافقها  خلال الجولة عدد من أهالي المنطقة ومسئولى المتابعة الميدانية وإدارة النظافة والإدارة الهندسية، حيث تم الاتفاق مع قاطني العمارات على الحفاظ على المظهر العام والشكل الحضارى أمام العمارات ورفع الإشغالات التي تشوهها وتهذيب الأشجار والحدائق المحيطة .

رئيس مدينة سفاجا سفاجا الغردقة البحر الأحمر

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