في اليوم العالمي للأرض.. المصري الديمقراطي: هدفنا تمتع المصريين ببيئة صحية خالية من التلوث

بمناسبة اليوم العالمي للأرض الموافق22 أابريل، من كل عام، وهو اليوم الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم لدعم حماية البيئة، أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اهتمامه بحماية البيئة، مشيرا إلى أنه يضع هذه الحماية ضمن مبادئه الأساسية التي تحدد توجهاته حيث يهدف إلى أن يتمتع المصريون ببيئة صحية خالية من التلوث من خلال دولة قانون حارسة للطبيعة بما فيها من مياه ونبات وحيوان، وتراقب النشاط الاقتصادي الذي قد يحمل آثارا سيئة على البيئة .

وأكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة التذكير والتوعية والمطالبة بمحاربة التلوث بأشكاله المختلفة المتمثلة فى تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة والتلوث الضوضائى والتلوث الضوئى.

وطالبت النائبة سميرة الجزار، في هذا السياق، بتشديد العقوبة على إنبعاثات أول أكسيد الكربون من السيارات والمصانع، ووضع إشتراطات فى رخص البناء لترك ممرات بين العمارات لتحريك الهواء، وفتح الممرات المغلقة بالإشغالات الموجودة بين العمارات خاصة فى أحياء القاهرة القديمة لتحسين جودة الهواء، وإنتاج المبيدات العضوية بدلا من المبيدات الكيماوية للحفاظ على التربة والماء، وإستخدام الزجاجات البولى كربونات بدلا من الزجاجات البلاستيكية وإستخدام أكياس القماش بدلا من الأكياس البلاستيكية.

ودعت النائبة سميرة الجزار إلى إيجاد حل جذرى للقمامة وتدويرها ومعالجة مياه الصرف الصحى؟، واستخدام العلاج البيئى لإزالة الملوثات من التربة والمياه؟، والتعامل بحرفية مع الملوثات الخطرة وإعادة تدوير النفايات؟، وأكدت في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على نظافة النيل والترع والمصارف الزراعية وتغطية الصرف الصحى.

وطالبت كذلك بمواجهة التلوث السمعى بخفض أصوات الميكروفونات فى قاعات الأفراح وسرادقات العزاء وما شابه لأقل من 70 ديسيبل لحماية الناس من الصمم، وكذلك منع أشكال الضوضاء الأخرى ومنها الكلاكسات، فى المناطق السكنية والتى بها مدارس ومستشفيات ورجوع اللافتات الإرشادية في هذا الخصوص للشوارع مرة.

وكانت النائبة سميرة الجزار قد علقت على بيان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى البرلمان بتاريخ الأحد 24 يناير2021، مشيرة إلى أن القاهرة قنبلة بيئية موقوتة، محذرة من أن جودة الهواء فى وسط القاهرة أقل بكثير من المعايير العالمية المقبولة وتعد من أكثر مدن العالم تلوثا، وهو أمر مثير للقلق الشديد ولا يوجد حل سوى تشديد الرقابة على مصادر التلوث وتحسين الهواء بالتشجير والمساحات الخضراء والنافورات، وزراعة ضفاف النيل والكورنيش بمساحات خضراء وأشجار.

وسألت الجزار عن سبب إمتناع الوزيرة عن الاعتراض على ظاهرة قطع الأشجار المتكررة خاصة كارثة قطع الأشجار التاريخية التى زرعها الخديوي إسماعيل فى حى العجوزة؟

ودعت النائبة سميرة الجزار بمناسبة اليوم العالمي للأرض الحكومة والمؤسسات والمصانع والأفراد لحتمية الحفاظ على البيئة بداية من البيت والعمارة والشارع والحى الذى نسكن فيه والحفاظ على المساحات الخضراء وزيادتها بزراعة الأشجار دائمة الخضرة ومواجهة السلبيات من الإزعاج والإضاءة الشديدة ورمى المخلفات فى الشارع وغيرها من السلبيات وتشجيع جمعيات البيئة والمشاركة معها فى المبادرات التى تسعى إلى توعية الناس وحملات التشجير والنظافة.

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