الكرملين يكشف "ماذا قصد بوتين في تحذيره من تجاوز الخطوط الحمراء مع روسيا"

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس، أن “الخطوط الحمراء” التي ذكرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام البرلمان تقع على حدود المصالح الوطنية لروسيا.

وحذر بوتين الغرب من تجاوز “الخطوط الحمراء”، مؤكدا أن أي استفزاز سيواجه ردا قاسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين “الخط الأحمر هو المصالح الوطنية لروسيا .. الخطوط الحمراء لروسيا مرتبطة بمصالحها الوطنية وهي أيضا مرتبطة بالتأكيد بالعلاقات الثنائية مع الدول الأخرى بما في ذلك أوكرانيا والعلاقات مع مختلف التحالفات الدولية”

تعليقا على الخلاف الدبلوماسي مع التشيك.



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واضاف بيسكوف اليوم الخميس، إن الكرملين لديه موقف سلبي للغاية من الهستيريا المحيطة بطرد موظفي السفارة الروسية من جمهورية التشيك.

وقال المتحدث للصحفيين “دبلوماسيونا يعملون هناك، لدينا بالتأكيد موقف سلبي للغاية تجاه كل هذه الهستيريا، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، دعونا نعطي الدبلوماسيين فرصة لصياغة وجهة نظرنا”



وحول الاحتجاجات غير المصرح بها في روسيا، قال بيسكوف إن “موسكو لا ترى أي سبب لتقييم التجمعات غير المصرح بها في 21 أبريل عبر روسيا”

وأضاف “لا نرى أي سبب يدعونا إلى إجراء تقييم، بل هو موضوع للتقييم من قبل وكالات إنفاذ القانون وهيئات الشؤون الداخلية، ولا أعرف ما إذا كانت التجمعات قد عقدت بشكل قانوني في أي مكان، فمن المرجح أن تكون غير قانونية”

وقال بيسكوف للصحفيين “لم يتم التصريح بالباقي فهذا من اختصاص هيئات الشؤون الداخلية، بالطبع كان الخطاب الرئاسي أمام الجمعية الفيدرالية (البرلمان الروسي) أهم حدث أمس”.



وحول التكامل بين روسيا وبيلاروسيا، قال بيسكوف إن الكرملين يعتقد أن التكامل بين روسيا وبيلاروسيا لا يرتبط بالتعاون بين البلدين ضد التهديدات الخارجية.

وأضاف المتحدث للصحفيين “لا أعتقد أن هذه أمور مترابطة نوعا ما. عمليات الاندماج داخل دولة الاتحاد شيء واحد والتهديدات الخارجية والمحاولات المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلدينا هي حقيقة مختلفة تماما”.