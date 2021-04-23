حلم العالم في "الاندو باسيفيك" لن يتحقق دون قناة السويس .. تقرير

في عصر تنافس القوى العظمى

نشر موقع ذا ناشيونال انترست تقريرا عن أهمية قناة السويس للتجارة والاقتصاد العالميين وسلط الضوء على تأثير أزمة جنوح السفينة ايفر جرين على العالم؛ حيث أدت أزمة سفينة إيفر جيفن إلى تعطيل الممر الملاحي لـ قناة السويس لمدة ستة أيام، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية في وقت يشهد تعافيًا اقتصاديًا بالغ الأهمية بعد ركود أزمة كورونا.

وعمدت سفينة إيفر جيفن التي تقطعت بها السبل إلى إعاقة التجارة بقيمة 9.6 مليار دولار على طول القناة كل يوم.

ويجب على الغرب أن ينتبه، إن تعطل قناة السويس كحجر زاوية في التجارة العالمية والجغرافيا السياسية من شأنه أن يقوض اقتصاد الغرب في نهاية المطاف في عصر منافسة القوى العظمى مع الصين وروسيا.

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وتجاهل الاستراتيجيون وراء "محور واشنطن نحو آسيا"، و "ميل لندن إلى المحيطين الهندي والهادئ"، ووجهات النظر الإستراتيجية لباريس وبرلين حول المحيطين الهندي والهادئ ، ومركزية قناة السويس في استراتيجياتهم.

ويجادل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بأن "حادثة السفينة ايفر جرين في قناة السويس" لا تتعلق بالجغرافيا فحسب، بل تتعلق أيضًا بالمخاطر السياسية الأوسع نطاقًا التي تواجه التجارة العالمية اليوم، بدءًا من جنوح السفينة إلى مواجهة التحدي السياسي والعسكري والاقتصادي الهائل الذي تواجهه الصين.

وقال إن دمج القناة في إستراتيجيات القوى الغربية تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليس ترفًا، ولكنه ضرورة في زمن تنافس القوى العظمى.

وبالإضافة إلى الأهمية التجارية للقناة، تعد قناة السويس حجر الزاوية الجيوستراتيجي للاستراتيجية العسكرية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر والخليج العربي.

ومع زيادة التركيز على المحيطين الهندي والهادئ وتحالف أوسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصين، ستلعب قناة السويس دورًا مهمًا آخر في عبور السفن البحرية الأمريكية والأوروبية من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مسرح المحيطين الهندي والهادئ.

وبعد إعادة تعويم السفينة ، قال الأدميرال جون كيربي ، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة ، "لن أذهب إلى حد القول إن انسداد قناة السويس قد جعلنا نعيد التفكير في أي شيء حول وضعنا في الشرق الأوسط أو كيف نلبي متطلبات المهمة هناك ، ومصالح أمننا القومي هناك "

وتعتبر مصر، واحدة من ثماني عشرة دولة حليفة من خارج الناتو للولايات المتحدة - وهي قائمة تضم أستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والبرازيل وسنغافورة.

ومع ذلك، منذ نهاية الحرب الباردة ، كان يُنظر إلى مصر في المقام الأول على أنها مشغل محلي لنقطة المرور الدولية، بدلاً من كونها شريكًا استراتيجيًا يحتاج إلى التكيف والاندماج في رؤية جيوستراتيجية وجغرافية اقتصادية أوسع.

ودفع استبعاد مصر من هذا النظام البيئي، وحاجة مصر الماسة للتنمية الاقتصادية، القاهرة إلى التطلع شرقاً نحو بكين.

ولقد أدركت بكين منذ فترة طويلة أهمية قناة السويس، كرد فعل على 'محور أمريكا في آسيا' ، بدأت الصين 'مسيرة الغرب' الخاصة بها، وهي استراتيجية للسياسة الخارجية لتحويل الانتباه نحو المناطق التي يبدو أن الولايات المتحدة تنحرف عنها بعيدًا - مثل الشرق الأوسط.

القناة هي الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط المنتجين في الصين والاقتصادات الآسيوية الأخرى بأكبر قواعد المستهلكين في أوروبا.

ومما لا يثير الدهشة ، أن بكين هي أكبر مستثمر في مشروع القاهرة التاريخي "مشروع منطقة ممر قناة السويس" ، والذي يهدف إلى تحويل منطقة السويس إلى مركز لوجستي وصناعي للأسواق المجاورة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويوضح تحويل مصر إلى مركز تصنيع إقليمي للشركات الصينية تنوع استثمارات الصين في مصر من البنية التحتية إلى المجمعات الصناعية ، ومن السيارات الكهربائية إلى الإلكترونيات - وهو ما يمثل اندماجًا بين رؤية القاهرة 2030 ومبادرة الحزام والطريق في بكين (BRI).

وفي واشنطن ، هناك إجماع ناشئ من الحزبين حول الحاجة إلى إدارة تحدي صعود الصين، وتعتبر الرباعية أساسية لإعادة التموضع الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه بكين.

وتلتزم الولايات المتحدة والدول الثلاث الأخرى في الحوار - أستراليا والهند واليابان - بـ "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والآمنة والمزدهرة '' من خلال ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة بموجب القانون الدولي.

وتعتبر مركزية قناة السويس في التجارة العالمية وتدفق الطاقة، وترابطها بين أوروبا وآسيا، تجعل من قناة السويس عنصرًا لا غنى عنه في أي نهج عالمي تجاه المحيطين الهندي والهادئ.

ويجب على الغرب أن يغازل مصر وأن يدمجها في رؤيتها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها اتباع استراتيجية ذات مسارين مع مصر - التنمية والأمن، وأكد موقع ذا ناشيونال انترست أن مساعدة مصر على صعود سلم التنمية هو أساس شراكة جديدة بين الغرب ومصر في عصر تنافس القوى العظمى.