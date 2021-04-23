اللي مالوش كبير الحلقة 10 تريند بعد فراق الخديوي وغزل

شهدت الحلقة 10 من مسلسل اللي مالوش كبير فراق بين سيف الخديوي وغزل، بعد استجابتها لتهديد زوجها عابد تيمور، وقرارها بالعودة إليه خوفا على أسرتها وعدم إلقائهم لهم خارج منازلهم.

تصدر اسم مسلسل اللي مالوش كبير تريند تويتر، بعد عرض الحلقة رقم 10، التي اعترف فيها الخديوي بحبه لغزل، ونيته للانفصال عن زوجته قدرية وخوفه على غزل من عودتها إلى عابد تيمور التي أوصلها إليه في فندقه بنفسه.

ملخص الحلقة 10 من اللي مالوش كبير

اللي مالوش كبير بمهاجمة أولاد أبو عباس أبو خاطر لمنطقة أحمد العوضي ”الخديوى” الذي يسكن بها وقاموا بتكسير العديد من المحلات ؛ وظلوا يبحثوا عن الخديوي فلم يجدوا إلا اخوه وأثناء محاولة ضرب أخوة ؛ جاءت الشرطة وألقت القبض عليهم .

في الوقت ذاته هجم عباس أبو خاطر ورجاله على الخديوي في المزرعة ؛ وقام الخديوي بعمل كمين لهم حتى ضربهم وقام بربطها .

وعقد الخديوي أتفاق أنه سيتخلى عنهم مقابل الحصول على ٢٠٠ ألف جنيه وبالفعل يترك سراحهم بعد أن أخذ المبلغ.

شهدت الحلقة أيضا مواجهة بين ياسمين عبد العزيز " غزل " ودينا فؤاد " قدرية" والتي طالبتها بالابتعاد عن زوجها الخديوى .

بعدها تتحدث دنيا عبد العزيز الي غزل وتخبرها ان والدها قد شعر بالتعب ؛ فتخبرها غزل أنها قررت العودة إلى عابد .

حاول الخديوي منع غزل ؛ حيث أخبرها بحبه لها وانها سيقوم بالانفصال عن قدرية ؛ ولكن غزل حسنا أمرها بالرجوع.

وبالفعل انتهت الحلقة على مواجهة غزل وعابد والذي بدت عليه السعادة الغامرة عندما رأها؛ في الوقت الذي كانت غزل تبكي فيه .