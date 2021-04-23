يويفا يحسم قراره بشأن إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

كشف تقرير إسباني، عن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،من إقصاء ريال مدريد، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب تزعم رئيسه فلورنتينو بيريز،فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي.

كانت شبكة “ Cuatro” الإسبانية، أشارت أمس، الخميس، إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس استبعاد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، كعقاب له، بعد تزعم فلورنتينو بيريز فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 12 نادٍ من إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

وذكرت إذاعة “ كادينا كوبي” الإسبانية، أن اللجنة التنفيذية لليويفا، لن تقصى ريال مدريد، من مسابقة دوري أبطال أووربا، الموسم الحالي، بسبب فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي.

وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن اللجنة التنفيذية لليويفا، تدرك أن ريال مدريد لم يرتكب أي خطأ قانوني،حتى يتم الإقصاء من دوري أبطال أووربا.

وأعلنت أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان وإنتر وأتلتيكو مدريد، خلال الساعات الماضية، انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أن 12 فريقا أوروبيا على رأسهم برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد، أعلنوا الأحد الماضي، الماضية، إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن إثنا عشر من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى إتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر التي تحكمها الأندية المؤسسة لها."

وأضاف:" انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام."

وأتم:"من المتوقع أن تنضم ثلاثة أندية أخرى قبل الموسم الافتتاحي ، والذي من المتوقع أن يبدأ في أقرب وقت ممكن".