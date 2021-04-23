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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السيرة الذاتية للدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد

السيرة الذاتية للدكتور
السيرة الذاتية للدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهر

قرر الأزهر الشريف، تكليف الدكتور سلامة جمعة داوود، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع ايتاي البارود، رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية، خلفا للشيخ صالح عباس، بعد بلوغه سن المعاش.

السيرة الذاتية للدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد

تدرج الدكتور سلامة داوود، وظيفيا، في تخصص البلاغة والنقد، وبدأ مشواره، في جامعة أم القرى، من عام 2003 حتى عام 2014، وعين أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإبتاي البارود عام 2015، كما حصل على عضوية لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وعين وكيلا لكلية اللغة العربية، لشئون التعليم والطلاب من عام 2016 حتى 2019، ثم عين عميدا للكلية منذ عام 2019.

الجوائز التقديرية

حصل سلامة داوود، على العديد من الجوائز التقديرية، منها: جائزة المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 1997م، وجائزة المجلس الأعلى للثقافة عام 1995م، وجائزة المجلس الأعلى للثقافة عام 1996م، وجائز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، عام 1985م.

المؤلفات العلمية

وألف سلامة داوود، عدا من الكتب العلمية، منها: بلاغة الدعاء في الحديث النبوي، والاعتراض في القرآن الكريم.. دراسة بلاغية، ومن البلاغة القرآنية، وقراءة في علم البيان، ومقدمة في الفصاحة والبلاغة، وكتاب الإيضاح للخطيب القزويني "قراءة وتعليق"، ومن مصادر البحث البلاغي،  وأبو حيان التوحيدي وكته الإمتاع والمؤانسة، والصفحات الأدبية في الصحافة المصرية، ومن بلاغة آيات الحج والعمرة في القرآن الكريم.

الازهر الشريف الطلاب الوافدين قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور سلامة داوود سن المعاش السيرة الذاتية

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