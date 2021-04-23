وصول جثمان السيناريست مصطفى محرم مسجد السيدة نفيسة لإقامة صلاة الجنازة.. فيديو

وصل جثمان الكاتب والسيناريست مصطفى محرم إلى مسجد السيدة نفيسة، حيث تقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة، وسط حضور عدد كبير من محبيه إلى جانب الأسرة.



ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير مصطفى محرم عن 82 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

وكان الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى محرم، قد أعلن مؤخرا أنه تعاقد على عمل درامي جديد، عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي من نوعية السير الذاتية.

ومن بين أشهر أعماله مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” الذي اشتهرت شخصياته وتركت أثرا كبيرا مع المشاهدين على مر الأجيال، ولا سيما شخصية عبد الغفور البرعي.



وكتب السيناريست مصطفى محرم العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام" أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"،" مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"،" الباطنية".



بالإضافة إلى" وكالة البلح"، "درب الهوى"،" حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"،" أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"،" السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"،" أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"،" اغتيال مدرسة"، "الهروب"،" حارة برجوان"، "سمارة الأمير"،" الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.

كما قدم مسلسلات "رد قلبي"،" عائلة الحاج متولي"، "العطار والسبع بنات"،" مشوار امرأة"، "على يا ويكا"،" ريا وسكينة"، "قاتل بلا أجر"،" الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"،" سمارة"، "ميراث الريح"،" مولد وصاحبه غياب" وغيرها.