خطيب المشير طنطاوي: لولا جيل العاشر من رمضان ما كنا هنا الآن.. فيديو

وجه الشيخ السيد عبد الباري، أحد علماء وزارة الأوقاف، تحية لشهداء الجيش المصري العظيم، قائلا "من أكبرناهم ونورث ذلك أبنائنا من بعدنا على مر الدهور".



وأضاف عبد الباري، في خطبة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لولا جيل العاشر من رمضان ما كنا هنا الآن، ولا سعدنا في أوطاننا ولا أمنا في بلادنا.



واستشهد بقول عمر بن الخطاب يوم جاءه البشير في فتح نهاوند وكانت معركة عظيمة، وأمر قائده العام على المعركة النعمان بن مقرن المزني، فجاء البشير من نهاوند يبشر أمير المؤمنين في المدينة ، أبشر بنصر الله لك وأعزك الله فيه وخذل المشركين.

ودعا الله تعالى أن يحفظ مصرنا وأن يجعلها دار أمن وأمان، وطمأنينة وسلام، وأن يحفظ وحدة مصر، وأن يوفق من أراد بمصر خير، ويرد كيد الكائدين لها.