بايدن يعلن إطلاق شراكة عالمية للبنية التحتية الصديقة للبيئة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إطلاق شراكة عالمية للبنية التحتية الذكية الصديقة للبيئة".

وقال بايدن في كلمة له خلال قمة المناخ: “نخلق فرص عمل للجميع بالاستثمار في المناخ وسنلعب دورا رائدا في تطوير الطاقات النظيفة”.

وأضاف: “سنعمل مع الشركاء للتحول إلى إنتاج طاقة نظيفة والتصدي للتغير المناخي، كما سنعمل مع الإمارات في مبادرة الابتكار الزراعي”.

وأعرب بايدن عن تطلعه للعمل مع روسيا ودول أخرى لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا التزام بلاده بالاستثمار الاقتصادي عن طريق التواصل مع الأسواق العالمية.

ورحب بايدن بدعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى التخلص من انبعاثات غاز الكربون.