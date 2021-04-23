عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن إطلاق شراكة عالمية للبنية التحتية الصديقة للبيئة

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة،  إطلاق شراكة عالمية للبنية التحتية الذكية الصديقة للبيئة".

وقال بايدن في كلمة له خلال قمة المناخ: “نخلق فرص عمل للجميع بالاستثمار في المناخ وسنلعب دورا رائدا في تطوير الطاقات النظيفة”.

وأضاف: “سنعمل مع الشركاء للتحول إلى إنتاج طاقة نظيفة والتصدي للتغير المناخي، كما سنعمل مع الإمارات في مبادرة الابتكار الزراعي”.

وأعرب بايدن عن تطلعه للعمل مع روسيا ودول أخرى لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا التزام بلاده بالاستثمار الاقتصادي عن طريق التواصل مع الأسواق العالمية.

ورحب بايدن بدعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى التخلص من انبعاثات غاز الكربون.

الرئيس الأمريكي جو بايدن شراكة عالمية بنية التحتية المناخ

موضوعات متعلقة

قمة المناخ العالمية .. بايدن يتعهد بخفض انبعاثات أمريكا للنصف بحلول 2030 .. وماكرون يحذر الدول المتقاعسة: التباطؤ مستحيل

ترشيحاتنا

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

خطيب المسجد الحرام يحذر من يتلاعب بأحكام الشريعة على طريقة بني إسرائيل

بطل علي السكة الحديد.. سائق قطار ينقذ الركاب من الموت عقب سقوط كابل كهرباء علي القضبان

خلوني ساكت.. فرج عامر يسخر من "الشناوي" بعد هدف حسام حسن في شباك الأهلي

بسبب الخنفساء.. فولكس فاجن تدرس مقاضاة جريت وول الصينية

عودة الطيران الروسي.. أحمد يوسف يكشف خطة التعامل مع السوق الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

تزامنا مع زيادة أسعار البنزين...حبس وغرامة 100 ألف جنيه لقائدي السيارات في هذه الحالة

جالاتا سراي التركي يطلب ضم "قفشة" مقابل 1.5 مليون يورو

بيان عاجل من لبنان بشأن حظر دخول منتجاته الزراعية إلى السعودية

عاجل.. السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة لسد النهضة

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ