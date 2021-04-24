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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. البرلمان يناقش بيانات المالية والتخطيط والبوابة المصرية للعمرة

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل بداية من الغد الأحد، حيث يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.


ويشهد يوم الاحد مناقشة البيان المالي للدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

 

ويشهد يوم الاحد ايضا مناقشة بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.


كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

الموازنة العامة للدولة مجلس النواب وزير المالية المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيرة التخطيط

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