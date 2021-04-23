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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حفل مبهر في افتتاح بطولة كأس مصر الأولى للميني فوتبول

كأس مصر الأولي للميني
كأس مصر الأولي للميني فوتبول

في أمسية رمضانية فنية رياضية، دشن أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول بطولة  كأس مصر الأولي للميني فوتبول.

 

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم على ملعب نادي التجمع الأول حفل فني لبراعم الجمباز بالنادي وتلاه عرض فني وطني  تراثي  لفرقة الزاوية الحمراء للاحتفال بذكري نصر العاشر من رمضان  ١٣٩٣ هجري- ١٩٧٣ ميلادي، وذكرى ميلاد خير البشر  رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ٢٢ أبريل ٥٧١ ميلادي ،ثم كلمة مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير  مؤكدا أن للإتحاد دور مجتمعي إلي جانب دورنا الرياضي والذي يعد هدفا رئيسيا من أهداف الإتحاد في بناء الإنسان وتقوية الوازع الوطني لدى شبابنا ثم أطلق إشارة بدء البطولة  ثم إنطلقت المباراة الأولي التي جمعت فريقي المرج ونور المقطم والتي إنتهت بفوز نادي المرج ١/٢ في مباراة رائعة  وفيها أحرز اللاعب عبدالرحمن ماهر لاعب نور المقطم أول هدف في تاريخ بطولة كأس مصر للميني فوتبول ثم كانت المباراة الثانية للمباراة الثانية والتي جمعت فريقي التجمع الأول والجمالية والتي إنتهت بالتعادل ٤/٤ في مباراة قوية.

 

وحضر الحفل، شخصيات رياضية عامه والجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول للكابتن فكرى صالح والكابتن رياض بن حمدية والكابتن محمد الخضري والأستاذ فيصل عبد الرحمن رئيس نادي التجمع وحضور رئيس منطقة القاهرة الأستاذ محمد عفيفي والعميد خالد سمير والاستاذ ساهر عامر  والاستاذ أحمد نحلة والأستاذ محمد توفيق والكابتن محمد نصر والاستاذ ابراهيم عطية والاستاذ محمد نحله والأستاذ فرج صلاح وعدد من ضيوف الحفل.

 

أحمد سمير سليمان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول بطولة كأس مصر فكري صالح

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