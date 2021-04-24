حقوق حلوان حضور الطلاب بالتبادل بين الحضور المباشر والأونلاين.. وخدمة إجتماعية حلوان تحدد نظام الحضور الطلاب بالكلية

* أسبوع وأسبوع....حقوق حلوان تعدل الجداول الدراسية

* خدمة اجتماعية حلوان تحدد نظام الحضور لطلاب الدراسات العليا





أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تعديل الجداول الدراسية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 .



وصرح الدكتور سلامة عبد التواب وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات لـ"صدي البلد" أنه تقرر أن تكون الدراسة اسبوع بالحضور الفعلي المباشر فى الكلية والاسبوع الذي يليه يكون بنظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) .



وأضاف أن الكلية قد قامت بتقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة اعتمادا على الترتيب الهجائي حتي لا يحدث أى تكدس أو زحام فى المدرجات وقاعات المحاضرات وداخل الكلية وأن الكلية حريصة على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية .



وتناشد الكلية طلابها الى ضرورة الالتزام فى الحضور فى المجموعات الدراسية الخاصة بهم وعدم مخالفتها حتي لا يحدث تكدس أو زحام فى الكلية كما نبهت على الالتزام بارتداء الكمامة أثناء فترة تواجد الطالب بالكلية أو الجامعة وفى المدرج.



ويأتى هذا فى إطار خطة الكلية والجامعة للحد من الكثافات الطلابية داخل الجامعة والكلية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما شددت الكلية على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداء الكمامة وعدم خلعها والبعد عن التجمعات .



ومن جانبها كشفت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مواعيد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والتي تقام وسط إتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.



وصرح الدكتور زغلول عباس القائم بعمل عميد الكلية ان مع بداية الاسبوع القادم وبالتحديد من 25 أبريل، تقرر عودة الدراسة بنظام المحاضرات باللقاء المباشر بين الطالب وعضو هيئة التدريس داخل الكلية وأتاحت عقد المناقشات العلمية بينهم وذلك لطلاب الدراسات العليا بالكلية.



وتستمر الدراسة بنظام الحضور المباشر داخل الكلية من يوم 25 حتى 28 أبريل وفقا الجداول الدراسية الموضوعة ثم يتم الرجوع إلى المحاضرات الاونلاين لمدة أسبوعين .



وأضاف أن الدراسة بالكلية تسير بين عقد المحاضرات المباشرة داخل الكلية والمدرجات وبين التعليم الإلكتروني من خلال المنصات الالكترونية التعليمية التى أطلقتها الجامعة حتى يتثنى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لعقد اللقاءات والمحاضرات اونلاين .



وحددت الكلية مواعيد جديدة يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقد تقرر أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 9.30 صباحا وينتهي فى الساعة 2 ظهرآ .



ونوهت الكليات على أن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.



وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الفصل الدراسي الثاني، كما تم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات.



وكان المجلس الأعلى للجامعات أصدر تعليمات بشأن سير الدراسة بالترم الثاني حيث أعلن عن الالتزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.





ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.