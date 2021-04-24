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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انت مش لوحدك مبادرة فتاة أسوانية لتخفيف آلام مرضى الأورام.. فيديو وصور

جانب من مبادرة مها
جانب من مبادرة مها جميل لرسم البسمة والأمل لمرضى الأورام

الفتاة الأسوانية يوماً بعد يوم تظهر على الساحة بإبتكاراتها وإبداعاتها الفكرية لتكون نموذجاً مشرفاً يحتذي به في خدمة مجتمعها .

واليوم نلقى عبر منصة " صدى البلد " الضوء على مبادرة إنسانية من الطراز الأول دشنتها فتاة أسوانية بعنوان "أنت مش لوحدك .. كلنا جمبك " لدعم مرضى معهد الأورام بأسوان من خلال جدارية تحمل رسالة أمل وتخفيف للمرض عنهم ، والذى أثر بشكل كبير على نفسية المرضى لتعيد الأمل في نفوسهم من جديد.

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إنها "مها جميل" فهي فنانة أسوانية من طراز فريد، ومبدعة ابتكارية بلمسة إنسانية ومجتمعية هادفة لخدمة أبناء مجتمعها، وإضفاء البهجة والسرور لهم حيث حولت أفكارها وإبداعاتها وابتكاراتها الفنية والفكرية لتبهر وتجذب كل مشاهديها من خلال ريشة وفرشاة فنها الراقي لتجعل من مناطق وشوارع عديدة داخل وخارج المدينة متحف مفتوح تم ويتم تزينه برسومات ولوحات فنية جمالية ذات ألوان مبهجة بشكل حضاري يعكس الطراز الأسوانى الأصيل ليعكس ذلك البهجة والبسمة علي وجوه المواطنين.

وقالت مها جميل بأن الهدف من هذه المبادرة والرسومات المبهجة وإضافة الفن داخل الصروح الطبية، هو تخفيف آلام مرضى السرطان ورفع من معنوياتهم تجاه تقبل العلاج أو العمليات الجراحية.

وفي نبذة عن السيرة الذاتية لمها جميل صاحبة الـ29 عاماً فنجد أنها تخرجت من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وقد وهبت حياتها لكل ما هو جميل بهدف إسعاد المواطنين بإعتبار الفنون واللمسات الجمالية أحد أهم أنواع العلاج التي تساعد في الشفاء.

 

وقالت “مها” بأنها بدأت رحلتها مع الفن منذ بداية عام 2011 وتجولت الشوارع واستطاعت تحويل جدرانها للوحات فنية حيث جاءت لها فكرة التلوين والرسم على أكشاك الكهرباء وتوسعت فيها بالتعاون مع مجلس المدينة بمحافظة أسوان حيث أنها تفضل دائما الرسم في الشوارع وعلى الجدران حيث المساحات الكبيرة والتي تعطي أي فنان قدرة على الإبداع والابتكار.

وأكملت بأنها قامت برسم عدد من الجدرايات لشخصيات مؤثرة على رأسهم الدكتور مجدي يعقوب، والمطرب محمد منير، والفنان أحمد مكي، واللاعب محمد صلاح، وكذا أصحاب الملامح المصرية الأصيلة حيث أنها تستخدم بعض الأدوات لرسم الجداريات، ألوان بلاستيك مغسولة مضادة للعوامل الطبيعية ، فرش بأحجام مختلفة.
 

وأشارت المبدعة الأسوانية بأن هناك العديد من الأهالي يتفاعلون معها بشكل كبير من خلال تقديم العون لها أثناء علمها ببعض المأكولات والمشروبات والهدايا مع مشاهدة أعمالها الفنية .

وتقف مها جميل بجانب بعض أعمالها، تشعر الفخر والاعتزاز بما تقدمه، فكم من باب فتحته أمام غيرها من محبي الفنون، وكم من يد مدتها بالعون لهم، لاستكمال رحلتهم مع العلاج والانتصار على كل الأورام الخبيثة.

وأشارت إلى أنها تشارك فى تنفيذ العديد من الجداريات داخل مدينة أسوان بالإشتراك مع زميلها الفنان على عبد الفتاح، وذلك بعد تخرجهما من كلية الفنون الجميلة خلال عام 2016، وأنها تحلم باستغلال المساحات الفارغة فى شوارع أسوان لتحويلها إلى معرض مفتوح للوحات فنية معبرة تعكس سحر الطبيعة وجمال المكان والصور السياحية التى تتميز بها أسوان.

وقد ساهمت مها جميل بأعمالها بأن تصبح حديث الشارع الأسواني حيث أن ردود فعل الناس تجاه جدارياتها دفعتها لمواصلة العمل، وتقديم المزيد من اللوحات المعبرة عن أصالة المجتمع المصري، فكل صورة منها تصر على أن تترك بسمة يراها كل من يمر أمامها، وما ساعدها أكثر ومهد لها الطريق طبيعة أسوان المحبة وأهلها المحبين للفن والحياة الطبيعية.

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FB_IMG_1619200232767
أسوان مبادرة انسانيه أنت مش لوحدك

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