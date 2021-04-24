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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة

أول صور واقعية للسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة

تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً

تسربت أول صور واقعية تكشف عن تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً و التي اتت بتغييرات ليست جذرية مقارنة بالجيل الحالي، ونرى تحديثات خارجية متعددة مع وضع جهد خاص في تصميم غطاء المحرك، مع جناح أطول على السقف ومصابيح خلفية بارزة محيطة بالجوانب، مع توفر جنوط 17 إلى 20 بوصة . 

و من المتوقع ان تستمد  تويوتا لاندكروزر 2022  قوتها بمحرك V6هجينة سعة 3.5 لتر،ومن المتوقع أن يتم توفير محرك ديزل تربو بست إسطوانات سعة 3.3 لتر ، ومن المتوقع أن يتصل المحرك الهجين بناقل حركة اوتوماتيكي بـ10 سرعات، ولكنه يولد قوة 416 حصان ، 600 نيوتن .

ستأتي تويوتا لاندكروزر 2022 بتغييرات في الداخلية، و كونسول أوسط جديد وشاشة تابلت لمسية لنظام المعلومات الترفيهية، مع تقنيات مساعدة للسائق أكثر تطوراً.

أشارت التقارير إلى تخطيط تويوتا لجعل سيارة لاندكروزر أكثر قوة وكفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة على حسب الفخامة ، وهو يؤدي إلى خفض سعرها غالبا.

ومن المعروف ان لاند كروزر الجديدة تمتلك شبك أمامي أكبر من السابق بالإضافة إلى مصابيح أمامية رفيعة وتصميم عضلي بارز .

وحتى الآن لم تكشف تويوتا بعد عن أي معلومات حول القادم من هذه السيارة، ولكن وفقا للصور المسربة سيتم الكشف عن السيارة قريبا وبالتحديد هذا العام، لذلك سيتم متابعة تويوتا في الفترة القادمة.

 


 

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