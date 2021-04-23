برلماني بعد استئناف الرحلات الروسية: عصب السياحة و مصر أنفقت 60 مليون دولار لتحديث مطاراتها

أكد النائب حسام عضو الله عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر ورئيس لجنة الطاقة والبيئة أن حالة من الارتياح سادت فى الاوساط السياحية خاصة فى البحر الاحمر لما تمثلة السياحة من أهمية فى النشاط الاقتصادى بالمحافظة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،مشيرا الى أن مدن مثل الغردقة ومرسى علم عانت مؤخرًا بسبب توقف الرحلات وتداعيات فيروس كورونا عالميًا التي أدت إلى وقف رحلات الطيران بمختلف دول العالم.

وأشار عوض الله أن استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات مصر وروسيا بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ فى هذا التوقيت له مردود ايجابى كبير وسريع خاصة وأن الروس يأتون الى مصر بأعداد كبيره مما سيساهم في اتاحة فرص عمل جديدة بالفنادق وعودة الموظفين المتعطلين خلال الفترة الماضية.

وتابع عوض الله السياحة الروسية تمثل أكثر من 60% من السائحين اللذين يتوجهون للغردقة ، التى تعتبر المقصد السياحى الأول للسائحين الروس فى الشرق الأوسط وهى تمثل عصب السياحة بالبحر الاحمر وأن سوق السياحة الروسية هو أول سوق سياحية يتخطى عدد السائحين في مصر 2 مليون سائح عام 2009، واستمرت أعداد السياحة الروسية في التصاعد حتى تخطوا ال 3 ملايين سائح عام 2014 مقارنة بأعدادهم المتواضعة في الأسواق المنافسة لمصر في كل من تونس والمغرب والإمارات وتركيا وتايلاند.

وأوضح حسام عوض الله أن مصر أنفقت 60 مليون دولار لتحديث وتطوير مطاراتها خلال الفترة من 2016 بعد سقوط الطائرة الروسية رفع كفاءة المطارات المصرية وتحديث أنظمة الأمن والأمان مشيرا الى أن المطارات المصرية استقبلت أكثر من وفدا من خبراء الأمن الروس حيث اطلعوا على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية التي تتبعها مصر داخل مطاراتها.

وثمن رئيس لجنة الطاقة والبيئة الجهود الغير عادية التى قامت بها الدولة و وزارة الطيران والتعاون الكبير مع الجانب الروسى وما وفرته المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين، مؤكد على عمق العلاقات المصرية الروسية والتعاون المشترك

وكان قد تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين