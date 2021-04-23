ظاهرة غريبة.. دخان يخرج من الأرض بلبنان وطلب عاجل من أحد المسؤولين

أفاد موقع الكتائب اللبناني، بأن سخونة الأرض تحت قاعدة عمود كهربائي في أرض خاصة في خراج بلدة رماح بلبنان ، اثارت شكوكاً وتكهنات لدى الأهالي، بعد رصدهم دخانا يخرج من الموقع الذي لفت انتباه أحد الرعاة في ظاهرة غريبة.



وذكر الموقع اللبناني نقلا مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار أن رئيس بلدية رماح مطانيوس الراعي أعطى توجيهاته، إثر تلقيه شكاوى عن وجود سخونة في الأرض تحت عمود كهربائي في خراج البلدة".

وأشار أيضا الي ان" مطانيوس" طلب عدم الاقتراب من قاعدته وقطع التيار الكهربائي لاختبار ما اذا كان السبب احتكاكا كهربائيا.

كما أجرى اتصالات بالمراجع الامنية المعنية، مطالبا ب"الكشف على الموقع واستقدام خبراء لتبيان حقيقة ما هو حاصل".

