احنا في حرب| مستشار الرئيس للصحة يحذر من ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ارتفاع إصابات كورونا

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نشهد زيادة يومية في عدد الحالات التي تسجل يوميا بسبب فيروس كورونا".



وأضاف: "الحالات ترتفع كل يوم عن اليوم الذي قبله"، موضحا: "من المحتمل أننا في الموجة الثالثة للفيروس طالما أن هناك ارتفاعا مستمرا في عدد الإصابات، وستنتهي عندما تستقر عدد الحالات ثم يبدأ العد التنازلي مرة أخرى".



وأوضح: "كلنا أسرة واحدة، ودولة واحدة، واحنا في حرب، ولازم نتحد؛ علشان نحارب العدو، وهو فيروس كورونا، لأن الفيروس شرس وقوي، والعدوى مرتفعة".



وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية،: "لا بد من التكاتف للحد من انتشار الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنها خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار الفيروس وارتفاع عدد الإصابات".

