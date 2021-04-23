عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس السيسي يؤكد: هتشوفوا مصر تانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

عرضت فضائية "تن"، تقريرًا، استعرض خلاله رسائل مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه عددا من كبار قادة القوات المسلحة.


وأدى الرئيس السيسي صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد المشير طنطاوي، تزامنًا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، وكبار قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من ضباط الصف والجنود.


ألقى الدكتور حسين عبد الباري، من علماء الأزهر، خطبة الجمعة، بعنوان رمضان البطولات والانتصارات، واختتم الخطبة، بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
 

وعقب صلاة الجمعة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكبار قادة القوات المسلحة، وقدم التهنئة لهم؛ بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري يُقدِّر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وأمانها.


وبدأ الرئيس السيسي، كلمته، بتقديم التهنئة لقادة القوات المسلحة، قائلا: “أوجه التحية والتقدير إلى كافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي لها دور كبير في حالة الاستقرار، ومنذ عام 2013 وحتى الآن، تحقق الاستقرار الكبير، وتم مواجهة الإرهاب بشكل حاسم، والله سيتم فضله علينا، وسيتم نزع هذا الأمر، ليس فقط بالإجراءات الأمنية ولكن ببناء الوعي والثقافة”.
 

وأجاب الرئيس السيسي عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، معقبًا أن “تنفيذ هذه المبادرة خلال 3 سنوات؛ يعتبره البعض مستحيلا، خاصة أنه سيتم خلالها تطوير نصف مصر خاصة مع امتلاك المصري 60 مليون مواطن، يشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والمستشفيات، والمدارس، والتنمية المحلية، وتبطين الترع“، وأن هذه القرى لم تكن مخططة.

وأشار إلى أن ما يتم ما تنفيذه حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة 40 ألف فدان حتى الآن، من أصل 175 ألف فدان، موضحا ”هتشوفوا مصر تانية”.


كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة إقليميا ودوليا.

وأجاب الرئيس السيسي عن التعاون المصري الليبي خلال المرحلة الحالية، قائلا “احنا مستعدين نساعد ليبيا كأشقاء، وامتلاكنا بعدًا استراتيجيا على الاتجاه الغربي، ولدينا الفرصة بتنظيم العمالة المصرية التي ستتوافد إلى ليبيا، ولدينا خبرات، والانطباع أصبح أنه هناك فرصة، والدولة المصرية وشركاتها قادرة على ذلك الأمر، بعد تنفيذ شركات مصرية لأنفاق، ومحطات معالجة المياه والتحلية، ولدينا فائض في الكهرباء حتى 2000 ميجا وات، وما تم خلال الـ7 سنوات الماضية كان فضل كبير من الله- سبحانه وتعالى-.

 

 

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتقال إلى العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة قادة القوات المسلحة

ترشيحاتنا

بعد 24 يوما.. خِصْم الرئيس الروسي بوتين ينهي إضرابه عن الطعام

لعبة نيوتن الحلقة 11 .. منى زكى تهدد بقتل نفسها

استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج‎

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 11.. لواء المخابرات المصرية يعنف أحمد عز

الوضع مستقر| الصحة: حالات كورونا بالمستشفيات 38% .. فيديو

تويوتا تطرح كراون ميني فان الجديدة حصريا في الصين .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مستشار الرئيس: نعيش في الموجة الثالثة لـ كورونا وهذه علامة نهايتها.. فيديو

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

مليون جنيه مكافأة لمن يعثر على عبد الرحمن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ