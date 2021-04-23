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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 11.. نيللي كريم تكتشف خيانة محمد فراج لها

مسلسل ضد الكسر
مسلسل ضد الكسر

بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل «ضد الكسر» بمطالبة نيللي كريم "سلمي" من شقيقتها تارا عماد "ملك"  بالاعتراف لزوجها  محمد فراج "كريم "، أن ملك كانت على علاقة بصلاح.
 

وفي أحداث الحلقة يخبر ماندو حبيبته "ليلى" نور إيهاب، أنه حذف الفيديو الذي قام بتصويره أثناء الحادث، وأنه سيتركها للأبد.
 

وتبدأ ليلى بتذكر اللحظات السعيده بينها وبين ماندو ويبدو أنها ستفكر في الرجوع إليه.
بعد ذلك يذهب رىيس المباحث هشام اسماعيل الي منزل سلمي لكي يخبرها انه يريد قفل قضيه سرقه العقد ؛ كما انه مازال يبحث عن من حاول قتلها.
 

كما علمت سلمي معلومة صادمة من رئيس المباحث، وهي وجود زوجها برفقة مايا في اليوم الذي تعرضت فيه للضرب .

وأثناء مغادرته المنزل يرى نور ايهاب "ليلى" تقف في شباك المنزل، وتنظر إليه ويبدو أنه بدأ يشك فيها لتنتهي بعدها الحلقة على ذلك.

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أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.


برومو مسلسل ضد الكسر


وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.


قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021
-cbc
– قناة دبي
– ألفا مسلسلات

موسم دراما رمضان دراما رمضان 2021 مسلسل ضد الكسر رمضان 2021 محمد فراج الفنانة نيللي كريم نيللي كريم

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