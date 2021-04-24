وزيرة الصحة تحسم جدل تباين أرقام إصابات كورونا وتوجه رسالة قوية لـ"الأطباء"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة “مفيش حاجة بتستخبى فى البلد ومصر بلد مفتوحة والأرقام التى تعلن عنها نقابة الأطباء بشأن إصابات كورونا، هم وحدهم يُسألوا عنها”. لافتة أن الوضع فى مصر ليس بالسوء الذى يتحدثون به.

دعت الدكتورة هالة زايد، في مداخلتها الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو اديب والمذاع على فضائية mbc مصر ، نقابة أطباء مصر وكل النقابات الفرعية أن تقوم بحشد الأطباء ودعمهم أكثر وعودة الأطباء من إجازاتهم ، معقبة أنه يجب أن تكون نقابة الأطباء مساعدا لمصر ووزارة الصحة.

تابعت "زايد"، قائلة :المواطن ما يعرفناش من بعض، يعنى المواطن ما يعرفش إيه الفرق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة ، لافتة انه على نقيب الاطباء ان يتصل بوزيرة الصحة ويبلغها بالأعداد الحقيقية لإصابات كورونا وطبيعة الوضع ومصدر ذلك.

أكدت "زايد"، مش من مصلحة الدولة أن تخفى الأرقام الحقيقية ولا يوجد دولة فى العالم لا تواجه كورونا ولكن الفرق بينهم قدرة الدولة فى إدارة الأزمة لأنها ليست إداة صحية فقط وإنما كل أطراف المعادلة مشاركون فيها.