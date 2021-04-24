اتبع هذه الخطوات لشعر أكثر كثافة

من لا يرغب في الحصول على شعر جميل ولامع؟ يمكن أن تضيف خصلات الشعر اللامعة والمبهرة الكثير من النعمة إلى شخصيتك بينما من ناحية أخرى ، قد يؤدي الشعر المسطح والمتعرج والرفيع والعرج والعميق إلى العكس تمامًا. هذه مئات المنتجات المتوفرة في السوق والتي تبدو واعدة لإضافة حجم للشعر الرقيق والمسطح والعرج. في الواقع يعطوننا الرضا المؤقت وليس الحل الدائم. لذلك ، إذا كنت تريد نتائج طويلة الأجل ، فمن المؤكد أن العلاجات المنزلية القديمة.



لها مفعول طويل ،وفقا لما نشره موقع هيلثي.



نصائح لزيادة حجم الشعر بالعناية

وباستخدام المنتجات الطبيعية والعشبية

1. اغسل الشعر بعناية

بادئ ذي بدء ، لا تغسل شعرك يوميًا أبدًا. من المفاهيم الخاطئة أن غسل الشعر كل يوم يبقيه نظيفًا وخاليًا من الأوساخ. في الواقع ، قد يؤدي غسل شعرك كل يوم إلى جفاف مفرط يؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه. إذا كانت فروة رأسك دهنية ، فالغسيل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لا بأس به. يجب ألا تستخدمي الشامبو مباشرة من الزجاجة ، خففيه في الماء أولاً ثم ضعيه على الشعر. بسبب التلوث لا بد من استخدام البلسم بعد كل شامبو. لا يجب وضع البلسم على فروة الرأس ، يجب استخدام البلسم فقط على أطوال الشعر. يمكن أيضًا استخدام مصل وأقنعة الشعر للحفاظ على صحة الشعر.



2. استخدم الصبار

الصبار هو علاج طبيعي مفضل للشعر طوال الوقت. عندما لم يتم اختراع مكيفات الشعر ومنتجات الشعر الأخرى ، كان الصبار في العصر القديم هو الخيار الأول لإبقائها لامعة وصحية وخالية من الفوران. كما أنه يغذي الشعر كما أنه يحبس الرطوبة في أطوال الشعر. الصبار كافٍ للتعامل مع مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والالتهابات والرقائق وما إلى ذلك. ومن أهم خصائص الصبار أنه يحتوي على إنزيمات المحللة للبروتين والتي تلعب دورًا مهمًا في زيادة سماكة الشعر.

3. تقليم الشعر على فترات منتظمة

يعد قص الشعر على فترات منتظمة أمرًا ضروريًا للحفاظ على كثافة الشعر وحجمه. مع نمو الشعر ، تنقسم الأطراف وبعض الأجزاء التالفة ، مما يحد من نمو الشعر. يعمل تقليم الأطراف المتقصفة والتالفة على تسريع نمو الشعر وتسهيل زيادة حجم الشعر وكثافته. تقليم الأطراف المتقصفة يحد من الضرر الإضافي للشعر. في العصر الحديث ، تعطي حلاقة الشعر أيضًا مظهرًا غير عادي للشخص. ما عليك سوى الذهاب إلى صالون وإخبار مصفف الشعر الخاص بك أنك تريد إعطاء حجم لشعرك ، وسوف يمنحك قص شعر مثاليًا سيبدو شعرك كثيفًا ولامعًا.

4 . ضع البيض على الشعر

البيض غني بالبروتينات والمعادن اللازمة لنمو الشعر بالشكل الصحيح. شعرنا عبارة عن خلايا ميتة ويحتوي على بروتين الكيراتين الذي يصنع حوالي 75٪ من الشعر ، لذلك يساعد بروتين البيض في تغذية الشعر. البيض مفيد لنمو الشعر وللحفاظ على لمعانه. اصنعي قناعًا بيضويًا بنفسك وضعيه على الشعر للحصول على نتائج فعالة. خذ 2 بيضة ، وكسرها لإخراج الجزء الأصفر و 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الكامل المستخرج بشكل طبيعي. امزج كلا المحتوىين جيدًا. خذي فرشاة وضعي المعجون على فروة الرأس بشكل صحيح. اتركيه لمدة 20-25 دقيقة ثم اشطفي شعرك جيدًا. لا تغسل بالشامبو لمدة يوم على الأقل. ستلاحظ تأثيرات إيجابية بعد أسابيع قليلة.

5. استخدم بذور الحلبة



بذور الحلبة غنية بفيتامين C المفيد لتجديد جفاف الشعر وإعطاء حجم للشعر. تحتوي هذه البذور أيضًا على بروتينات تحارب تساقط الشعر. حمض النيكوتينيك الموجود في البذور مفيد أيضًا في زيادة كثافة الشعر وإصلاح التلف.

6. التخلص من التوتر عن نفسك

الإجهاد مشكلة كبيرة للجيل الحالي. الإجهاد هو السبب الرئيسي لتساقط الشعر وشيبه. مارس اليوجا أو التأمل للحفاظ على هدوئك. سيزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يساعد على تقليل حجم الشعر وكثافته.