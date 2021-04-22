تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة لتقليل تساقط الشعر

نحن نتبع نظام صحي للشعر بالزيت والشامبو والبلسم وحتى نختار علاجات باهظة الثمن للحفاظ على صحة شعرنا. لكن في اللحظة التي ندير فيها أصابعنا من خلال شعرنا ، ندرك أنه لا يزال يتساقط. عادة ما يعاني الكثير منا من تساقط الشعر ، يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة ، بما في ذلك نمط حياة المرء ونظامه الغذائي وأي ظروف أساسية.

لمساعدتك في بعض الحلول لمحاربة نفس الشيء ، انتقل مؤخرًا راشي تشودري ، اختصاصي تعليم مرض السكري ، إلى Instagram لمشاركة المكملات الغذائية التي يمكن للمرء التفكير فيها جنبًا إلى جنب مع إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة لشعر صحي ولامع.

من فضلك ضع في اعتبارك أن أي علاج تبدأه قد يستغرق من ستة أشهر إلى عام لإظهار تحسن في المناطق التي حدث فيها تساقط للشعر بالفعل".

خذ المكملات

يمكن أن يساعد تناول الزنك وفيتامين ب 12 وفيتامين د 3 ومكملات الحديد على التئام الجسم من الداخل. "ستعتمد الجرعة على تحليل دمك. من فضلك استشر طبيبك عن أي موانع قبل البدء في هذه ، نصحت.

أضف الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات

قم بتضمين الكركم وعنب الثعلب الهندي والنعناع والكمون وجوزة الطيب والزنجبيل في نظامك الغذائي لأنها لا تعزز الصحة فحسب ، بل تزيد أيضًا من مستويات المناعة. اقترح شودري تناول ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من الخضار الملونة كل يوم للحصول على "دفعة إضافية مضادة للالتهابات".

تقليل التعرض للسموم

وغني عن القول أن المرء يحتاج إلى التخلص من المنتجات التي تحتوي على البارابين والفثالات. اقترحت التخلي عن أوعية الميلامين أو البلاستيك ، واستخدام ديوس نظيف لأنه "يتم امتصاصه بسهولة من خلال مسام الإبط". كما نصح شودري باختيار الأرز البني على البديل الأبيض لتقليل استهلاك الزرنيخ.

قم بتضمين اللحوم والأسماك والبيض وفول الصويا والمكسرات والمأكولات البحرية في نظامك الغذائي. قد يؤدي تناول كميات غير كافية من بعض الأحماض الأمينية (البروتين) وخاصة BCAAs إلى تساقط الشعر. حاول الحصول على 20 في المائة على الأقل من البروتين في نظامك الغذائي "، قال تشودري.

حافظ على الهدوء

والأهم من ذلك كله ، مارس التأمل واليقظة لأن التوتر هو أحد أكبر أسباب تساقط الشعر. أشار شودري إلى أن تساقط الشعر الناجم عن الإجهاد يكاد يكون لا رجعة فيه ، لذا تأكد من التخلص من التوتر والاسترخاء بانتظام.