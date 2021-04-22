عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة لتقليل تساقط الشعر

صدى البلد

نحن نتبع نظام صحي للشعر بالزيت والشامبو والبلسم وحتى نختار علاجات باهظة الثمن للحفاظ على صحة شعرنا. لكن في اللحظة التي ندير فيها أصابعنا من خلال شعرنا ، ندرك أنه لا يزال يتساقط. عادة ما يعاني الكثير منا من تساقط الشعر ، يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة ، بما في ذلك نمط حياة المرء ونظامه الغذائي وأي ظروف أساسية.

لمساعدتك في بعض الحلول لمحاربة نفس الشيء ، انتقل مؤخرًا راشي تشودري ، اختصاصي تعليم مرض السكري ، إلى Instagram لمشاركة المكملات الغذائية التي يمكن للمرء التفكير فيها جنبًا إلى جنب مع إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة لشعر صحي ولامع.

 

من فضلك ضع في اعتبارك أن أي علاج تبدأه قد يستغرق من ستة أشهر إلى عام لإظهار تحسن في المناطق التي حدث فيها تساقط للشعر  بالفعل".

خذ المكملات

يمكن أن يساعد تناول الزنك وفيتامين ب 12 وفيتامين د 3 ومكملات الحديد على التئام الجسم من الداخل. "ستعتمد الجرعة على تحليل دمك. من فضلك استشر طبيبك عن أي موانع قبل البدء في هذه ، نصحت.

أضف الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات

 

قم بتضمين الكركم وعنب الثعلب الهندي والنعناع والكمون وجوزة الطيب والزنجبيل في نظامك الغذائي لأنها لا تعزز الصحة فحسب ، بل تزيد أيضًا من مستويات المناعة. اقترح شودري تناول ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من الخضار الملونة كل يوم للحصول على "دفعة إضافية مضادة للالتهابات".

تقليل التعرض للسموم

وغني عن القول أن المرء يحتاج إلى التخلص من المنتجات التي تحتوي على البارابين والفثالات. اقترحت التخلي عن أوعية الميلامين أو البلاستيك ، واستخدام ديوس نظيف لأنه "يتم امتصاصه بسهولة من خلال مسام الإبط". كما نصح شودري باختيار الأرز البني على البديل الأبيض لتقليل استهلاك الزرنيخ.

 

قم بتضمين اللحوم والأسماك والبيض وفول الصويا والمكسرات والمأكولات البحرية في نظامك الغذائي. قد يؤدي تناول كميات غير كافية من بعض الأحماض الأمينية (البروتين) وخاصة BCAAs إلى تساقط الشعر. حاول الحصول على 20 في المائة على الأقل من البروتين في نظامك الغذائي "، قال تشودري.

حافظ على الهدوء

والأهم من ذلك كله ، مارس التأمل واليقظة لأن التوتر هو أحد أكبر أسباب تساقط الشعر. أشار شودري إلى أن تساقط الشعر الناجم عن الإجهاد يكاد يكون لا رجعة فيه ، لذا تأكد من التخلص من التوتر والاسترخاء بانتظام.

نظام صحي تساقط الشعر النظام الغذائي شعر شامبو

موضوعات متعلقة

4 تسريحات شعر أنيقة مناسبة لفصل الصيف

ترشيحاتنا

صلاح Vs راموس.. 5 نجوم ينتظرهم العالم في أولمبياد طوكيو

حكاية سيارة هتلر التي ظهرت بها نانسي عجرم في إعلان رمضان الأخير | صور

من خطأ قاتل .. حميد أحداد يضيف الهدف الثاني لـ الزمالك أمام الإنتاج

شمس الكويتية: لا يوجد رجل في الوطن العربي يستحق أتزوجه

مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين.. مصر تدين الهجوم الإرهابي على فندق بجنوب غربي باكستان

السودان يدعو إلى تفادي تفاقم الأوضاع بالإقليم بسبب التعنت الإثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

أصدر شيك بدون رصيد.. الحبس عامًا مع الشغل لنقيب محامين شمال الجيزة

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ