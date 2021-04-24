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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احترس من أضرار الأكثار من تناول النيم

5 أثار جانبية للإكثار من تناول النيم.. تعرف عليها

أضرار الأكثار من
أضرار الأكثار من تناول ورقة النيم

 

النيم يسمى شجرة دائمة الخضرة موطنها شبه القارة الهندية. يتم استخدامه في الطب الهندي القديم. ومع ذلك ، فإن النيم المفرط يسبب الآثار الجانبية، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 
 


ما هي الآثار السلبية لاستخدام أوراق النيم؟

 

يسبب الحساسية

وفقًا للدراسة ، يحدث التهاب الفم التماسي التحسسي المعروف أيضًا باسم التهاب الفم بعد تناول أوراق النيم مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع متتالية. يستخدم النيم بشكل شائع لعلاج الطفح الجلدي والحساسية.
 

يؤدي إلى انخفاض الخصوبة
 

في الدراسات التي أجريت على الجرذان ، أدت مستخلصات الأزهار إلى منع الإباضة. يمكن أيضًا استخدام النيم كعامل مضاد للخصوبة عند الحاجة ، فقد يؤدي إلى تقليل الخصوبة. تسبب النيم في وفاة 90٪ في ستة أسابيع من الوقت في الأرانب

يتسبب في الإجهاض
 

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، وجد أن مستخلصات النيم تحفز الحمل. يمكن أن تنهي المستخلصات الحمل دون أي آثار جانبية في كل من القرود والقوارض.

تشير بعض النظريات أيضًا إلى أن التعرض المفرط لنيم يتسبب في زيادة نشاط الجهاز المناعي.
 

يسبب تلف الكلى

 

وفقًا للدراسة ، تم الإبلاغ عن حدوث فشل كلوي حاد في فرد معين بعد تناول الأدوية العشبية الصينية. يحتوي هذا الدواء على النيم كمكونات أساسية.

من المرجح أن يستمر اتجاه الإصابات الكلوية السامة فيما يتعلق بالأدوية العشبية. ومن ثم الحذر مطلوب.

 

يخفض نسبة السكر في الدم

 

وفقًا للدراسة ، تم إعداد سبانخ النيم وطول العمر ، وهو نوع من السبانخ الموجود في الصين ، ليكون له خصائص خافضة للضغط.

يبدو أن التأثيرات الخافضة لضغط النيم مرغوبة ، إذا كان الشخص يتناول أدوية لخفض نسبة السكر في الدم ، فيرجى مراجعة الطبيب قبل تناول النيم.

شجرة النيم فوائد زيت النيم الشعر أوراق النيم اوراق

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