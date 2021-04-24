ضبط صيدلية بدون ترخيص بالفيوم

تمكنت إدارة تموين مركز يوسف الصديق بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم من ضبط صيدلية إدارة بدون ترخيص بناحية شعلان يوسف الصديق وضبط 634 نوع من الأدوية.

بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والمحلات التجاريه والأنشطة التموينيه والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت اى مخالفه وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين محمد منتصر مدير الإدارة وبرئاسة م. ناصر عبدالله رئيس الرقابة والمفتشون سعيد محمد وأحمد رجب.

بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم فقد تمكنت حملة اليوم من ضبط صيدلية إدارة بدون ترخيص بناحية شعلان يوسف الصديق والمضبوطات عبارة عن 634 نوع من الأدوية .

تم تحرير المحضر اللازم ضد المخالفين واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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