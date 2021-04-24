عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط صيدلية بدون ترخيص بالفيوم

صدى البلد

تمكنت إدارة تموين مركز يوسف الصديق بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم من ضبط صيدلية إدارة بدون ترخيص بناحية شعلان يوسف الصديق وضبط 634 نوع من الأدوية.

بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد  الانصارى محافظ الفيوم بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والمحلات التجاريه والأنشطة التموينيه والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت اى مخالفه وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين محمد منتصر  مدير الإدارة وبرئاسة م. ناصر عبدالله رئيس الرقابة والمفتشون سعيد محمد وأحمد رجب.

بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم فقد تمكنت حملة اليوم من ضبط صيدلية إدارة بدون ترخيص بناحية شعلان يوسف الصديق  والمضبوطات عبارة عن 634 نوع من الأدوية .

تم تحرير المحضر اللازم ضد المخالفين واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أقرأ أيضا :محافظ الفيوم يوقع بروتوكول لتقديم الخدمة الطبية للأكثر احتياجاً من مرضى الأورام

175955358_3010984669131159_4659755230232921998_n
175955358_3010984669131159_4659755230232921998_n
إدارة التفتيش الصيدلي الصديق شعلان المصيلحي الانصارى

موضوعات متعلقة

حملات مكبرة.. ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإغلاق ١٧ صيدلية بالفيوم

ترشيحاتنا

واشنطن تعلن استئناف التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

عمره 6 آلاف سنة.. اكتشاف تاريخي في السعودية | صور

رصد قذائف صاروخية من القطاع.. بيان جديد من الجيش الإسرائيلي بعد قصف غزة

مدير مستشفيات البحر الأحمر : تم رفع درجة الطوارئ بمستشفى الشلاتين

البيت الأبيض يكشف تفاصيل أول رحلة خارجية لبايدن منذ توليه الرئاسة

دعم أبو العينين كفيل باقتحام عالم الكبار.. ضياء السيد : لست غريبًا عن سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

الموجة الثالثة| مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعرض جديدة لـ كورونا.. فيديو

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ