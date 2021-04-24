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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدى البلد يكشف

هل ارتكب محمد رمضان خطأ بظهور طوب أبيض في" موسى"

محمد رمضان
محمد رمضان

أثار ظهور الطوب الأبيض في مسلسل "موسى" موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، وأشار البعض إلى أن الطوب الأبيض لم يكن له وجود في حقبة الأربعينيات، الذي تدور فيه أحداث المسلسل.

ويكشف صدى البلد حقيقة ذلك حيث يعد  أول ظهور للطوب الأبيض عام 1929 في سويسرا، ودخل مصر قبل الحرب العالمية الثانية بسبب الإنجليز، وذلك لبناء المعسكرات لأنه يتميز بأنه ثمنه أرخص من طوب المحاجر المصرية والذي اعتاد الإنجليز استخدامه وشرائه من الحكومة المصرية بدون مقابل مادي".


وبدأت الحلقة الحادية عشر لمسلسل موسى، بالظهور الأول للمعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) التي تتشاجر مع موسى (محمد رمضان) بسبب نومه أمام محلها في السوق، فيخبرها موسى إنه قادم من سوهاج ويبحث عن العمل، ما جعلها تعطف عليه وتجعله يعمل معها في المحل، وتعطيه نقودا لشراء ملابس وأغراض له.

ويكتشف شداد (رياض الخولي) أن زوجته (عبير صبري) ليست حاملا، وأن حملها هو حمل كاذب، ما يجعله يكذب نفسه ويذهب للطبيب لاستدعائه كي يتاكد من الأمر. 


يذهب نوفل (منذر رياحنة) للمأذون ويذهب به الى شفيقة (هبة مجدي) كي يتزوجها لكنها ترفض لكونه غجري وطردته. 
وتختتم احداث الحلقة الحادية عشر لمسلسل موسى، بالكشف أن صاحب محل العطور (سيد رجب) يعمل في تجارة المخدرات، بعدما جاءت الشرطة كي تقبض عليه.

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مواعيد عرض مسلسل موسى

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

كما يتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءً.


مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

محمد رمضان سمية الخشاب الفنان محمد رمضان موسى قناة dmc الفضائية مواعيد عرض مسلسل موسى

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