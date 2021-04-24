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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسيل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الأسبوع رقم 33 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل يونايتد والقنوات الناقلة 
وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتذاع عبر قناة ،beIN Sports premium 1
 

تشكيل ليفربول المتوقع :

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون - كاباك - فابينيو- أرنولد

الوسط: فينالدوم - تياجو- جونز

الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني

ترتيب الفريقين في جدول البريميرليج
ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 53 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ15 برصيد 35 نقطة.

ويسعى ليفربول في مباراة اليوم، لتأمين التأهل للبطولة الأوروبية، عن طريق الحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

وربما يحصل نيوكاسل يونايتد أيضا على مزيد من القوة المعنوية، أمام ليفربول، لتحقيق فوز لوضع حد لمخاوفه من الهبوط.

تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول
لا يزال ناثانيال فيليبس غائبًا، بسبب مشكلة في أوتار الركبة التي حالت دون لحاقه بالرحلة إلى ليدز يونايتد يوم الاثنين.

وقال كلوب،خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لا، لم يعد نات فيليبس. عاد كورتيس، نعم، هذا صحيح. ديوجو بخير".

وعما ما إذا كان يعرف أي شيء عن الجدول الزمني لعودة جوردن هندرسون، قال المدرب: "لا حقًا، لا أعرف. لم يخبرني أحد، لذلك من المؤكد أنه لن يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين".

ومن المقرر أن يخوض الضيوف اللقاء بدون كارل دارلو وريان فريزر ومن المحتمل فابيان شار.

كما سيغيب دارلو وفريزر حاليًا بعد خضوعهما لعمليات جراحية في الركبة والفخذ تواليًا، بينما عاد شار إلى التدريب ولكن من غير المتوقع أن يكون جاهزًا للظهور في آنفيلد

 

تصريحات ستيف بروس مدرب نيوكاسل
قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "فاب شار عمل بجد وتدرب طوال الأسبوع. ربما تكون المباراة القادمة مبكرة جدًا بالنسبة له".

"لكن الشيء الجيد في فاب هو أنه متحمس للعب، كما هو الحال دائمًا، لذلك من الجيد رؤيته مرة أخرى".

"كارل دارلو، للأسف، أجرى عملية جراحية صغيرة في ركبته، لذا سيغيب لبضعة أسابيع، والأمر نفسه ينطبق على رايان فريزر، لذا فإن الأمر يتعلق بالإصابات".

ومع ذلك ، تعززت قوة العقعق من خلال التوافر المؤكد للمهاجمين آلان سانت ماكسيمين وكالوم ويلسون.

وقال بروس عن سان ماكسيمين الذي تعرض لضربة قوية في فوزه 3-2 على وست هام يونايتد الأسبوع الماضي: "إنه بخير ، ولحسن الحظ".

"لقد تدرب طوال الأسبوع. بعد ضربة في كاحله، لكنه تعرض لبضع ركلات وبضع ضربات. ستكون دائمًا معركة شاقة معه، لكنه بخير".

"لقد كان جزءًا من إعادة تأهيل كالوم أصبح أفضل يوم الخميس لكنه بخير تمامًا أيضًا".

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