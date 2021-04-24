تبدأ غدا.. ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 28 عبر قناة مدرستنا لـ 6 مراحل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جداول مواعيد عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني على قناة مدرستنا التعليمية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الجداول هي جداول حصص الأسبوع الـ 28 من العام الدراسي الحالي ، وتخص الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والتي من المقرر أن يتم بثها على قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد ٢٥ أبريل وحتى السبت ١ مايو ٢٠٢١.
ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا التعليمية عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أن قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم سواء أثناء جائحة كورونا أو ما بعدها ، بالإضافة لكل المنصات التعليمية الأخرى ، وقال: إن شاء الله ننجح بالعلم ونكبر بالأخلاق.
روابط جميع المنصات التعليمية الإلكترونية
منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home
منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp
منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/
منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين https://edmodo.org/
منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg
رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/user/kafyvideo
بوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/
بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم http://elearning1.moe.gov.eg/