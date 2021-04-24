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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ غدا.. ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 28 عبر قناة مدرستنا لـ 6 مراحل

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جداول مواعيد عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني على قناة مدرستنا التعليمية.
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الجداول هي جداول حصص الأسبوع الـ 28 من العام الدراسي الحالي ، وتخص الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والتي من المقرر أن يتم بثها على قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد ٢٥ أبريل وحتى السبت ١ مايو ٢٠٢١.
 

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ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا التعليمية عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
 

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  قد أعلن أن قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم سواء أثناء جائحة كورونا أو ما بعدها ، بالإضافة لكل المنصات التعليمية الأخرى ، وقال: إن شاء الله ننجح بالعلم ونكبر بالأخلاق.

روابط جميع المنصات التعليمية الإلكترونية 


منصة بنك المعرفة المصري  https://www.ekb.eg/ar/home
 

منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp
 

منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"   https://study.ekb.eg/
 

منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين     https://edmodo.org/
 

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية   https://stream.moe.gov.eg
 

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب  https://www.youtube.com/user/kafyvideo

بوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري    https://lms.ekb.eg/

بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم  http://elearning1.moe.gov.eg/
 

وزارة التربية والتعليم جداول قناة مدرستنا حصص وزير التربية والتعليم

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