تبدأ غدا.. ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 28 عبر قناة مدرستنا لـ 6 مراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جداول مواعيد عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني على قناة مدرستنا التعليمية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الجداول هي جداول حصص الأسبوع الـ 28 من العام الدراسي الحالي ، وتخص الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والتي من المقرر أن يتم بثها على قناة مدرستنا في الفترة من يوم الأحد ٢٥ أبريل وحتى السبت ١ مايو ٢٠٢١.



ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا التعليمية عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أن قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم سواء أثناء جائحة كورونا أو ما بعدها ، بالإضافة لكل المنصات التعليمية الأخرى ، وقال: إن شاء الله ننجح بالعلم ونكبر بالأخلاق.

روابط جميع المنصات التعليمية الإلكترونية



منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home



منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp



منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/



منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين https://edmodo.org/



منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg



رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/user/kafyvideo

بوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/

بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم http://elearning1.moe.gov.eg/

