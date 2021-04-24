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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق الحصول على حياة زوجية سعيدة

بالصبر والتغاضي.. نصائح للحصول على حياة زوجية سعيدة

نصائح لحياة زوجية
نصائح لحياة زوجية سعيدة

يبحث كثيرون عن الحياة الزوجية السعيدة.. خصوصا وأن هناك صفات سيئة كثيرة قد تعصف بالعلاقة الزوجية، معظمها يرتبط بالإيذاء الجسدي والنفسي، وهو ما يدفع بعض الزوجات للبحث عن طرق تعديل الطباع السيئة لزوجها، وذلك للحصول على حياة زوجية سعيدة .

 

نصائح  لحياة زوجية سعيدة


وقالت اية محمد كمال المرشدة الأسرية والتربوية، انه يمكن تحقيق السعادة الزوجية ولكن يجب التحلي ببعض الصبر، وذلك للتعديل من طباع الزوج.
 

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لتحقيق السعادة الزوجية.. 15 خطوة تمنحك حياة مثالية


وأضافت كمال في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن هناك عدة خطوات لتعديل شخصية الزوج  وضمان حياة زوجية سعيدة، ومن أهمها:

نصائح  لحياة زوجية سعيدة


1- لا تحاولي تنبيه زوجك إلى تصرفاته الخاطئة.

2- عندما يقوم زوجك بتصرّف ترضين عنه، أمطريه بالثناء والمديح ولا مانع من أن تجامليه بقبلة.

3- حاولي التغاضي عن تصرفاته غير المرضية ومكافأته على تصرفاته المرضية.

4- تجنبي توجيه النقد إلى زوجك.

5- اعرفي ما يمكنك تغييره وما لا تستطيعين تغييره، ففي بعض الأحيان يتمسك الرجل بعادة سيئة، علَى أنها جزء من هويته أو شخصيته، وقد لا يكون بعض الرجال مناسباً لك.

6- تجنبي أن تشعري زوجك بالخجل حتى إن كانت عاداته مخزية.

7- لا تجادلي كثيراً، ولا تذكري عادات زوجك السيئة أمام أصدقائه وعائلته، لأن ذلك سيكون له أثر سيئ.

8- إذا عاد زوجك في وقت متأخر من الليل، حاولي أن تشعريه بأنك غير غاضبة، تذرعي بحجة دفعته إلى القدوم متأخراً.

9- في حال لمست استجابة للتغيير، احذري أن تضغطي لإحداث تغييرات أخرى قد تكون أكثر جدية هذه المرة، لأنك سوف تحصلين على الرفض.

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