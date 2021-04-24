شاهد .. بالكمامات والمسافات الآمنة .. نزلاء سجن المرج يستقبلون زوارهم

تفقد مراسلو القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية ولجان حقوق الانسان قاعة الزيارة بسجن المرج العمومى .

وظهر السجناء أثناء استقبالهم للزائرين مرتدين الكمامات الواقية وملتزمين بالتباعد الاجتماعى فيما بينهم، وذلك بالاضافة للتباعد بينهم وبين الزائرين .

سجن المرج



نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من مراسلى القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية والمحلية ولجان حقوق الانسان واعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب داخل سجن المرج .

ومن المقرر أن يتفقد الزائرون أوضاع النزلاء داخل السجن، واماكن الاعاشة، بالاضافة الى مستشفى وصيدلية السجن ، للاطمئنان على اوضاع نزلاء السجن .

وكان فى استقبال الزائرون اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للسجون وعدد من قيادات وزارة الداخلية.